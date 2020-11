PS5: Sony beruhigt die Fans, DualSense wird es in anderen Farben geben

Sony hat ganz schön für Aufmerksamkeit gesorgt, als die PS5 enthüllt wurde. Nicht nur das etwas ungewöhnliche Design mit den Seitenflügeln hat für Diskussionen gesorgt, vor allem die Farbgebung hat Kritik hervorgerufen. Schwarz und weiß ist nicht das, was Playstation-Fans sich vorgestellt haben.

Die PS5 lässt sich wohl individualisieren: Nun wissen wir, dass sich die Seitenflügel der PS5 abnehmen lassen, was darauf hindeutet, dass Sony in Zukunft buntes Zubehör anbieten könnte, mit dem ihr eure Konsole nach euren Vorstellungen gestalten dürft. Wir wissen auch, dass sich der DualSense-Controller relativ einfach zerlegen lässt und offenbar Cover in anderen Farben zulässt.

Sony beruhigt die Fans

Jetzt ist es offiziell: Im offiziellen FAQ zur PS5 beantwortet Sony nun zudem offen die Frage, ob wir den DualSense-Controller auch in anderen Farben kaufen können. Dort heißt es:

"In Zukunft werden weitere Farben verfügbar sein. Derzeit haben wir dazu aber keine Ankündigungen."

Das bedeutet: Wir bekommen den DualSense-Controller mit unterschiedlichen Designs. Vermutlich so, wie das auch beim DualShock-4-Controller der PS4 der Fall ist. Nur kann Sony hierzu bisher noch nichts genaues ankündigen.

Es war aber eigentlich abzusehen, dass Sony in Sachen Controllerfarben wieder ähnlich wie bei der PS4 vorgehen wird. Immerhin gibt es eine Nachfrage nach Controllern in unterschiedlichen Farben. Wir müssen uns jetzt einfach noch etwas gedulden, bis Sony hier weitere Versionen des DualSense ankündigt. Das dürfte vermutlich aber erst 2021 der Fall sein.

Freut ihr euch schon darauf, euch einen DualSense in eurer Lieblingsfarbe kaufen zu können? Hattet ihr schon mit so einer Ankündigung gerechnet?