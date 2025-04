"Verschlaft das nicht": PS Plus-Community feiert Cozy-Game mit 90er-Retro-Charme, das viele von euch bestimmt übersehen haben

Das steckt hinter dem aktuellen PS Plus-Spiel Arcade Paradise.

Im monatlichen Lineup für PS Plus finden sich immer wieder kleine Highlights, die auf den ersten Blick leicht zu übersehen sind. In den Augen einiger PlayStation-Fans trifft genau das auf Arcade Paradise zu, das kürzlich im März bei PS Plus Extra/Premium dazukam.

„Verschlaft Arcade Paradise nicht“

Die Empfehlung stammt von User ArSeeFurtyFree, der das kleine Simulationsspiel der Community auf Reddit empfiehlt. Unter dem Post finden sich einige Stimmen, die ebenfalls viel Spaß mit dem Spiel haben und sich etwas mehr Aufmerksamkeit wünschen würden. Grund genug, einen genaueren Blick darauf zu werfen!

1:51 Hier baut ihr eure eigene Arcadehalle und könnt an über 35 Automaten selbst Retrospiele zocken

Autoplay

Was ist Arcade Paradise?

Arcade Paradise ist ein Simulationsspiel, das 2022 für PlayStation, Xbox und PC erschienen ist. Darin kümmert ihr euch anfangs um den Waschsalon eurer Familie, doch euer verdientes Geld könnt ihr in Arcadespielautomaten investieren, um das Geschäft nach und nach in eine waschechte Arcade-Halle umzubauen.

Selbstverständlich könnt ihr die verschiedenen Arcades auch benutzen und habt dementsprechend eine Mischung aus Store-Manager, Minispiel-Sammlung und jeder Menge 90er-Charme vor euch.

Insgesamt verspricht Entwickler Nosebleed Interactive über 35 Automaten mit jeweils eigenen Spielen, Geschichten und Bestenlisten. Auch optisch soll es für Retrofans durch verschiedene Stile wie Vektor-Grafik bis 32-Bit-Ära genug Abwechslung geben.

In den Reviews loben viele Fans den gelungenen Mix aus ruhigen Aufgaben im Waschsalon, bei denen man gut den Kopf ausschalten kann und kurzweiligen Arcade-Spielen, die im Laufe des Spiels einen immer größeren Teil eurer Spielzeit ausmachen.

Was den beruhigenden Flow angeht, vergleicht es ein User mit dem beliebten Powerwash-Simulator. Auch Arcade Paradise eignet sich gut zum „nebenbei Podcast anmachen und entspannen“.

Genau das kommt allerdings auch nicht bei allen gut an. Einige Kommentare sind deutlich kritischer und können mit den repetitiven, "langweiligen" Aufgaben weniger anfangen.

Dennoch steht die Steam-Version mit ihren 1.000 User-Bewertungen bei 88 Prozent und „sehr positiv“. Hier kostet das Spiel regulär zudem 20 Euro. Falls ihr PS Plus Extra oder Premium habt, fallen diese Zusatzkosten natürlich nicht mehr an. Viel zu verlieren habt ihr in diesem Fall also nicht.

Was denkt ihr: Habt ihr Arcade Paradise schon ausprobiert oder werdet ihr noch einen Blick drauf werfen?