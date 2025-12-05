PS5: Dieses DualSense-Modell hat angeblich die bislang längste Akkulaufzeit ever - So schaut ihr nach, ob ihr das beste Modell habt

Die Hardware-Revision CFI-ZCT2W des PlayStation 5-DualSense-Controllers kommt wohl mit deutlich besserer Akkuleistung.

Habt ihr euch zuletzt, etwa im Rahmen des Black Friday-Sales, eine PS5 oder einen neuen DualSense zugelegt? Dann besteht die Chance, dass ihr bereits die die neue Revision mit der Modellnummer CFI-ZCT2W erwischt habt.



Hardware-Experte "Modyfikator89" hat das neue Modell bereits auf Herz und Nieren geprüft und eine deutlich verbesserte Akkuleistung im Vergleich zu früheren Versionen des PS5-Controllers festgestellt (via Pushsquare).

PlayStation 5-DualSense - Modellnummer CFI-ZCT2W kommt wohl mit stärkerem Akku und daran liegt's

Laut Modyfikator89 hält der Akku des neuen CFI-ZCT2W-Modells angeblich über 15 Stunden – wenn sämtliche DualSense-Features, also Adaptive Trigger und haptisches Feedback, genutzt werden.

Die Akkulaufzeit des DualSense hängt stark von unserer Spielweise/den Spielen ab. Ob wir einen Titel spielen, der stark auf Adaptive Trigger und haptisches Feedback setzt oder eben weniger, kann einen gewaltigen Unterschied machen.

Früheren DualSense-Modellen (etwa dem Launch-Modell) geht bei anspruchsvollen Titeln wie Astro's Playroom nach 3 bis 4 Stunden gut und gerne mal der Saft aus. Bei anderen Titeln, bei denen die DualSense-Features zwar genutzt werden, aber weniger im Fokus stehen (etwa Marvel's Spider-Man Miles Morales), hält das Gamepad um die 10 Stunden durch.

Alles zum Thema Akku PS5-Controller: So lange hält der DualSense-Akku von Hannes Rossow

Kurzum: Stimmen die Angaben des Modders und Hardware-Spezialisten Modyfikator89, dann macht das neue DualSense-Modell CFI-ZCT2W mit seinen angeblichen 15+ Stunden Akkulaufzeit bei voller Beanspruchung einen gewaltigen Schritt nach vorne. Selbst ausprobiert haben wir die Hardware-Revision aber noch nicht, genießt diese Angabe also mit Vorsicht.

Woran liegt's? Die verbesserte Akkuleistung ist Modyfikator89 zufolge unter anderem an der effizienteren neuen BDM-060-Platine des DualSense zu verdanken:

Sony hat beim Übergang vom BDM-010 zum BDM-060 zahlreiche interne Änderungen vorgenommen, was zu einer optimierten Funktionalität und enormen Energieeinsparungen beim Standard-1560-mAh-Akku geführt hat.

Sony verzichte nun zudem auf ein zweites Mikrofon, was für weniger Hardware-Last sorgt. Der Modder ist sogar so weit gegangen und hat die Temperatur des Controllers beim Aufladen gemessen und mit einem älteren Modell verglichen. Das neue Modell schneide auch hier etwas besser ab, bzw. heize sich weniger stark auf, was laut Modyfikator89 zusätzlich auf eine effizientere Bauweise hindeutet.