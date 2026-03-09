Der DualShock 2-Controller der PS2 hatte eine Besonderheit, die es heute so fast gar nicht mehr gibt

Aktuell haben die meisten Controller analoge Trigger, mit denen ihr Gas geben könnt, aber die Face Buttons auf den Drückern sind in der Regel nicht mehr drucksensitiv. Das war aber natürlich nicht immer so.

David Molke
09.03.2026 | 19:33 Uhr

Je fester, desto besser: Beim PS2-Controller hat es in manchen Spielen wirklich geholfen, fester auf X zu drücken. Je fester, desto besser: Beim PS2-Controller hat es in manchen Spielen wirklich geholfen, fester auf X zu drücken.

Mit dem Xbox Series-Controller könnt ihr in Forza Horizon 5 fein dosiert Gas geben, der DualSense-Controller der PS5 hat sogar einen adaptiven Trigger. Hier könnt ihr leicht den Finger bewegen, um anzuvisieren und gegen einen echten Widerstand den Abzug drücken. Sogar zu PS2-Zeiten ging das auch schon, allerdings mit den Face-Buttons, also dem X, dem Dreieck, Viereck und Kreis.

Bei der PS2 hat es in manchen Spielen wirklich was gebracht, den Knopf fester zu drücken

Wahrscheinlich kennt ihr den Moment, wenn ihr in Rennspielen besonders fest auf einen Knopf drückt, um mehr Gas zu geben – zum Beispiel in Mario Kart.

Aber das bringt überhaupt nichts, zumindest nicht bei modernen Controllern und den Knöpfen, die keine analogen Trigger sind. Bei der PS2 war das aber eben anders.

Video starten 1:00 Dieser PS2-Werbespot verrät uns schon sehr viel über die PlayStation 9 – sogar wann sie erscheint

Der DualShock 2-Controller hatte tatsächlich noch analoge, also drucksensitive Knöpfe auf der Vorderseite des Gamepads. Passend dazu hatte sich noch nicht durchgesetzt, in Rennspielen das Gasgeben auf den Trigger zu legen und diesen Trigger analog zu gestalten.

Rückblickend ergibt das natürlich mehr Sinn: Insbesondere ein Trigger kann allein aufgrund seiner Platzierung am Controller einen längeren Abstand haben und so einenlängeren Weg zum Herunterdrücken ermöglichen. Das eignet sich einfach besser für diese Zwecke und eine analoge Herangehensweise.

Bei der PS2 konntet ihr jedenfalls auch mit dem X-Knopf mehr oder weniger Gas geben. Je nachdem, wie stark ihr auf den Knopf gedrückt habt. Das hat zum Beispiel in GTA oder dem damals aktuellen Gran Turismo funktioniert. Auch bei Metal Gear Solid oder Ace Combat wurde die Funktionalität genutzt. Sonst waren es insgesamt aber recht wenig Titel.

Von diesen Spielen wurden die analogen Knöpfe des PS2-Gamepads unterstützt:

  • Ace Combat 4 und 5
  • The Bouncer
  • Burnout 3
  • Cabela's Dangerous Hunts
  • Cabela's Alaskan Adventures
  • Gran Turismo 3, A-spec, 4 und Prologue
  • GTA 3, Vice City, San Andreas und Vice City Stories
  • Jak and Daxter-Reihe
  • Mad Maestro!
  • Metal Gear Solid 2 und 3
  • Ratchet and Clank
  • Seven Samurai 20XX
  • Shadow of Rome
  • Silent Hill 2
  • SOCOM II
  • Star Ocean 3
  • Tekken's Nina Williams in: Death By Degrees
  • Tokyo Xtreme Racer
  • Turok Evolution
  • Zone of the Enders 1 und 2

Diese Spiele haben sich die Möglichkeiten ganz unterschiedlich zunutze gemacht. Neben dem Gasgeben und Bremsen in Rennspielen gab es unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten beim Schwimmen, Anvisieren oder Hinhocken beziehungsweise Hinlegen. Dadurch, dass die Analog-Funktion jetzt eigentlich nur noch auf den Triggern liegt, wurde auch die Nutzung weniger vielfältig und beschränkt sich oft auf Schießen oder Gasgeben.

Neben dem PS2-Controller hatte auch das DualShock 3-Gamepad der PS3 noch analoge Face-Buttons und beim Drücker der ersten Xbox war das ebenfalls der Fall. Jetzt setzen die meisten Controller leider nur noch auf analoge Trigger, es gibt aber zum Beispiel mit den Touchpads beim DualSense 5 und beim Steam Deck aber durchaus noch ähnlich spannende Experimente. Das Steam Deck hat sogar ein drucksensitives Touchpad.

Welche Spiele fallen euch sonst noch ein, die auf der PS2 die analogen Face-Buttons genutzt haben? Vermisst ihr die Funktion oder reichen euch die Trigger?

