Pokémon TCG: Fan findet in seinem alten Zimmer gleich zwei der seltensten Karten überhaupt, doch der Zustand macht einen Strich durch die Rechnung

Wer nach Jahrzehnten in alten Kisten schaut, kann manchmal echte Schätze entdecken. Genau das passierte "Effectiveladder62", der beim Durchsuchen alter Boxen auf eine Überraschung stieß: In einer kleinen Kiste lagen ungeschützte Sammelkarten aus dem Pokémon-TCG.

Zwei Exemplare stachen dabei besonders ins Auge: zwei seltene Glurak-Karten aus den Anfangstagen des Sammelkartenspiels. Bei diesen handelte es sich sogar um die begehrten "Shadowless"-Varianten, die zu den gesuchtesten Sammlerstücken des gesamten TCGs gehören.

Ein wertvoller Fund mit sichtbaren Gebrauchsspuren

Die Freude über die beiden begehrten Shadowless-Gluraks wurde allerdings schnell von der Realität ihres Zustands eingeholt.

Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die Ränder abgenutzt sind und zumindest eine der Karten starke Knicke auf der Rückseite aufweist.

"Effectiveladder62" selbst erklärte, dass er bei einer offiziellen Bewertung des Zustandes wohl nur noch mit der niedrigsten Stufe 1 rechnen könne.

Entsprechend zeigt sich der Beitrag reumütig, dass man damals nicht besser auf seine Schätze geachtet habe: "Ich wünschte, ich hätte meinem jüngeren Ich einen Rat geben können, als die Karten ungeschützt in meiner Tasche lagen".

In der Pokémon-Community äußerten sich die Kommentare mit viel Verständnis für den Zustand der Glurak-Karten – die aber dennoch einiges wert sein dürften, wie etwa "Kiko7210" mit einem kruden Scherz erklärt: "Du könntest die Karten in der Mitte knicken, darüber pinkeln und sie wären noch immer einige hundert Dollar wert".

Tatsächlich ist Shadowless-Glurak eine der gefragtesten Raritäten im TCG-Markt. Die Karte stammt nämlich aus den frühesten englischsprachigen Druckauflagen des Basissets und zeichnet sich durch das Fehlen des sonst üblichen Schattens am rechten Bildrand aus.

Entsprechend erzielen Exemplare des Shadowless-Gluraks selbst im schlechtestmöglichen Zustand bei Auktionen teils vierstellige Summen, da manche Sammler*innen einfach nur ein Originalstück dieser legendären Epoche des Kartenspiels besitzen möchten.

Laut "QuicksandGotMyShoe" könnte die Glurak-Karte deshalb schon jetzt rund 700 US-Dollar einbringen; sollte das Exemplar mit einer 4 (von 10 Punkten) bewertet werden, könnte das Sammlerstück sogar noch die 1.000-US-Dollar-Marke knacken. Auch deshalb überlegt "Effectiveladder62" aktuell, den Shadowless-Glurak doch noch bewerten zu lassen.

Darüber hinaus sind natürlich auch die Karten von Mewtu, Garados und Zapdos für sich genommen schon einiges wert.

