Mew stammt aus Südamerika, Raichu killt Elefanten: Als Pokémon noch in der echten Welt gespielt hat

Ein wildes Mew stammte früher aus Südamerika und die Gen 1-Region heißt nicht zufällig wie ein echtes Gebiet.

Mittlerweile werden Pokémon-Karten für aberwitzige Millionen-Beträge verkauft und das Franchise erfreut sich immer größerer Beliebtheit, aber zu Beginn dieser Erfolgsgeschichte war alles noch ganz anders. Die sonst ziemlich konsistente Lore wurde nach den ersten Spielen massiv umgekrempelt.

Eigentlich waren die ersten Pokémon-Spiele in der echten Welt angesiedelt

Nicht nur die ersten beiden Pokémon-Titel für den Game Boy, auch die erste Staffel der Pokémon-Anime-Serie haben in unserer echten Welt gespielt. Die Region heißt nicht umsonst Kanto und existiert auch in der Realität, und zwar in Japans auf der größten Insel Honshū. Da haben die ursprünglichen Bezüge zur echten Welt aber noch nicht aufgehört.

Wusstet ihr beispielsweise, dass Mew laut dem allerersten Pokédex aus Südamerika, genauer gesagt aus Guyana stammt? Noch sehr viel merkwürdiger war der Eintrag zu Raichu, das mit seinen Elektro-Attacken laut dem Pokédex in der Lage gewesen sein soll, einen indischen Elefanten zu erledigen.

Das war aber noch nicht alles. Quappo war so ein guter Schwimmer, dass es explizit den "pazifischen Ozean" durchschwimmen konnte. Ponita soll in der Lage gewesen sein, mit einem Sprung über Ayers Rock aka Uluru in Australien zu hüpfen.

In den ersten Spielen und den Anfängen der Anime-Serie waren Pokémon auch innerhalb der Lore ein sehr junges Phänomen und erst vor relativ kurzer Zeit in der normalen, echten Welt aufgetaucht. Deshalb wusste man auch so wenig über die Wesen.

Wenn ihr mehr über die Bezüge der Pokémon-Welt zur echten Welt erfahren wollt, empfehlen wir euch diesen extrem umfangreichen Bulbagarden-Beitrag zum Thema. Ansonsten sind auch noch die Pokémon-Videos des YouTube-Kanals DidyouknowGaming sehr spannend und erhellend.

Im Nachhinein wurden die meisten dieser Bezüge auf die echte Welt aus der Hintergrundgeschichte der Pokémon verbannt. Pokédex-Einträge wurden in bester Retcon-Manier umgeschrieben, echte Tiere durch ihre Pokémon-Variationen ersetzt und die Regionen in den Spielen basierten zwar immer noch auf echten Gegenden, hießen aber nicht mehr so.

Spannend wirkt in diesem Zusammenhang, dass zwar viele Hinweise nachträglich geändert wurden, die Kanto-Region ihren Namen allerdings behielt. Es wäre leicht gewesen, auch diesen Namen zu ändern, doch womöglich sollten hier die Ursprünge der Reihe gewürdigt werden.

Fändet ihr es cooler, wenn Pokémon noch immer in derselben Welt spielen würde?