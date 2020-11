PS5: Darum hat der DualSense-Controller keine farbigen Buttons

Falls ihr euch den DualSense-Controller der PS5 schon mal auf Bildern genauer angeschaut habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Symbole auf den Buttons - das Dreieck, der Kreis, das Viereck und das Kreuz - einheitlich grau sind. Das war beim DualShock 4 der PS4 noch anders. Dort hatte jedes Symbol eine zugeordnete Farbe.

Yujin Morisawa, Senior Art Director der Playstation, erklärt hierzu gegenüber der Washington Post:

"Außer bei Special Editions haben wir immer diese Farben verwendet. Für die PlayStation 5 haben wir versucht, das zu entfernen, was bereits vorhanden war. Ich wollte es vereinfachen und universell machen. Die Symbole zeigen ja schon, was dies für ein Button ist."

Kunst spielt immer eine Rolle

Das Design ist wichtig: Es handelt sich also um eine Vereinfachung. Generell erklärt Yujin Morisawa, dass er beim Design der PS5 unter hohem Druck stand. Er wollte ein Design wählen, bei dem sich die Spieler*innen nicht unwohl fühlten. Der Designer erzählt:

"Wenn man etwas entwirft, möchte man, dass sich die Nutzer*innen wohl fühlen. Manchmal sieht es aus wie eine Pflanze oder ein Tier oder ein Objekt. Ich denke, das ist bequemer als etwas, das seltsam ist oder etwas, das Leute noch nie zuvor gesehen haben."

Was die Reaktionen der Community auf das Design angeht, so meinte Yujin Morisawa, dass ihn das sogar noch angespornt habe. Ein Künstler will immer heftige Reaktionen mit seinen Werken hervorrufen.

Es sind also viele künstlerische Entscheidungen beim Design der PS5 und des DualSense-Controllers getroffen worden.

Was meint ihr dazu, dass die Buttons des DualSense-Controllers keine Farben mehr haben? Vermisst ihr sie?