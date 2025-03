PS5, aber in durchsichtig! Spieler zeigt seine transparenten Platten und versetzt uns direkt zurück in die frühen 2000er

Durch die transparenten Seitenplatten kann das Innere der Konsole bestaunt werden. (Bild: n3n0z auf Reddit)

Eine Zeit lang gab es gefühlt ständig Konsolen, Handhelds und Controller mit durchsichtigem Plastik. Leider haben wir diesen Trend weitestgehend in den 90ern und frühen 2000ern zurückgelassen. Ein User zeigt, wie die PlayStation 5 mit einem solchen Design aussieht.

PS5 mit transparenten Seitenplatten

Face Plates gehören zu den beliebtesten Erweiterungen der PS5. Kein Wunder, immerhin kann damit der Look der Konsole stark verändert und individualisiert werden. Sony hat selbst ein stetig wachsendes Sortiment von Seitenplatten im Angebot, online finden sich aber noch haufenweise weitere und vor allem ausgefallenere Designs von Dritt-Herstellern, die zudem oft nur einen Bruchteil der Originale kosten.

Genau solche Platten hat der User n3n0z vor ein paar Tagen in einem Post im PlayStation-Subreddit vorgestellt. Er hat sich dabei für Face Plates in der Farbe "Dark Clear", also abgedunkeltes transparent, für seine PS5 Slim entschieden.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

Wenn ihr bei dem Anblick an vergangene Gaming-Zeiten denkt (und euch von der schicken PS3 in Rot am Rande des Bildes losreißen könnt), geht es euch wie vielen Usern in den Kommentaren. OU812fr schreibt beispielsweise:

Schick. Als Person eines gewissen Alters vermisse ich die „Alles ist aus klarem Plastik“-Tage des Elektronikdesigns.

Tatsächlich gab es eine Zeit, in der solche transparenten Plastikschalen ziemlich angesagt waren. Prominent in Erinnerung geblieben sind dabei etwa der Game Boy Special Edition, der Game Boy Advance oder die PS2 in durchsichtigem Ocean Blue.

Auch vom Nintendo 64, der ersten Xbox und später dem Nintendo 2DS gab es transparente Versionen. Über die Zeit wurde diese Design-Art aber immer seltener und mittlerweile bietet keine der aktuellen Konsolen ein solches Original-Design.

Wer sich trotzdem dafür interessiert, findet online eine Reihe von Controllern oder eben solchen Seitenplatten von alternativen Herstellern.

Allzu große Sorgen wegen Staub oder Fingerabdrücken muss man sich dabei offenbar nicht machen. Wie der User in den Kommentaren erklärt, ist die Konsole für solche Verunreinigungen nicht anfälliger als mit anderen Face Plates.

Wie gefällt euch die PS5 im durchsichtigen Design?