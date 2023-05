Sony kündigt mit den PS5-Earbuds neue Kopfhörer an, die scheinbar richtig was drauf haben

So sehen die neuen Earbuds für die PS5 aus.

Der PlayStation Showcase im Mai 2023 hatte nicht nur zahlreiche Spiele-Ankündigungen zu bieten, Sony lieferte auch ein paar Neuigkeiten in Sachen Hardware bzw. Peripherie. Eine PS5 Pro gab es zwar nicht zu sehen, dafür gab es eine gute Nachricht für alle, die beim Zocken Kopfhörer bevorzugen, die man sich direkt in die Ohren schiebt.

Denn genau solche Earbuds wird Sony zukünftig für die PS5 anbieten. Optisch lehnen sie sich mit der weißen Blende an den Look der Konsole an, anders als die Konsole sind die Dimensionen der Ohrstöpsel aber deutlich kompakter.

In-Ear-Kopfhörer gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, weshalb neue Modelle gewisse Merkmale erfüllen sollten, um nicht in der Masse unterzugehen. Glücklicherweise sehen die technischen Rahmendaten und Spezifikationen der Earbuds zumindest auf dem Papier recht ordentlich aus.

Ordentliche Spezifikationen

Die neuen Kopfhörer bieten unter anderem:

Verbindung zur Konsole mit niedriger Latenz (also vermutlich 2.4 GH)

Die Earbuds beherrschen das verlustfreie Audioformat, in dem Musik und Audio zwar komprimiert abgespeichert, aber ohne Qualitätsverlist wiedergegeben wird. Bluetooth-Verbindungen: Ihr könnt die Earbuds über Bluetooth auch mit beliebigen anderen Quellen verbinden. Es ist auch möglich, mehrere Endgeräte gleichzeitig mit den Kopfhörern zu koppeln.

Ihr könnt die Earbuds über Bluetooth auch mit beliebigen anderen Quellen verbinden. Es ist auch möglich, mehrere Endgeräte gleichzeitig mit den Kopfhörern zu koppeln. Aufbewahrung: Die Earbuds werden in einem Case geliefert, die die Kopfhörer auch kabellos aufladen können.

Das liest sich nach einer ziemlich soliden In-Ear-Lösung für die PS5, über die tatsächlichen Qualitäten der Kopfhörer können wir aber natürlich erst Auskunft geben, wenn wir die Dinger selbst ausprobiert haben.

Zwei Fragen bleiben noch offen: Die nach dem Release und die nach dem Preis. Bekannt ist lediglich, dass die Earbuds in der näheren Zukunft erscheinen sollen ("coming soon"), ein Preisschild wurde noch nicht vergeben. Sollten sich die Earbuds im Preisbereich des schon erhältlichen Pulse-Headsets bewegen – also bei ca. 100 Euro – hätten die Sony-Ohrstöpsel noch ein weiteres gutes Argument auf ihrer Seite.

Nicht nur Earbuds, sondern auch ein Handheld

Die Earbuds waren übrigens nicht die einzige Hardware-Neuigkeit auf dem Showcase. Denn auch ein neuer PS5-Handheld wurde enthüllt, mit dem ihr zukünftig über eine WifFi-Verbindung PlayStation-Spiele auf einem 8-Zoll-Display zocken könnt. Mehr Infos gibt es hier:

Der Fokus des PlayStation Showcase lag indes natürlich auf den Spielen, weswegen es auch einige spannende Enthüllungen gab. Konami bestätigte etwa das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Bungie kündigte seine neue Shooter-Marke Marathon an und es gab einen ausführlichen Blick auf das Gameplay von Dragon's Dogma 2. Alle wichtigen Ankündigungen und Spiele des Showcases findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Wären die Earbuds was für euch? Oder bevorzugt ihr Over-Ear-Kopfhörer?