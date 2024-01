PS5-Update überraschend erschienen und Firmware 8.60 bringt geniale Erweiterung der Party-Funktion und mehr!

Version 8.60 für die PS5 ist draußen!

Das erste PS5 Firmware-Update für 2024 ist da! Sony beginnt das Jahr mit einigen Neuerungen, die über die übliche Verbesserung der Firmware hinausgehen. Version 8.60 bringt nämlich eine clevere Erweiterung der Party-Funktion und Features, die wir uns für die neuesten Sony PULSE-Headsets gewünscht haben.

Ab sofort könnt ihr die Systemsoftware-Aktualisierung mit der Versionsnummer 24.01-08.60.00 herunterladen. Der Download ist gerade einmal 1,186 Gigabyte klein, ihr solltet ihn also schnell abgeschlossen haben.

Mehr Komfort bei der Party-Funktion

Zentrale Neuerung von Version 8.60 ist eine zusätzliche Option bei der Party-Funktion. Ihr könnt euch jetzt eine Liste mit den zuletzt beigetretenen Parties anzeigen lassen und diese bei Bedarf neu eröffnen.

Der Eintrag nennt sicht Kürzlich und erspart ihr euch etliche Klicks beim Erstellen einer Party sowie dem Verschicken von Einladungen.

Überfällige Features für PULSE-Headsets werden nachgeliefert

Wie auch wir im Test angemerkt haben, fehlte es den PULSE Explore-Ohrstöpseln an einigen elementaren Earbud-Funktionen, genau wie den teuren PULSE Elite-Headsets.

Diese reicht Sony nun nach. Nach einem Update der Geräte-Software des Audio-Zubehörs könnt ihr in den Systemeinstellungen der PS5 das Klangprofil der Headsets ändern, ihr habt also jetzt Zugriff auf einen Equalizer.

Außerdem könnt ihr nach der Aktualisierung eine Sidetone-Funktion bei PULSE Explore und PULSE Elite einschalten. Diese speist über das Mikrofon Klänge aus der Außenwelt in den Kopfhörer ein.

Das ist insbesondere dann praktisch, wenn ihr euch mit einer im Raum befindlichen Person unterhalten oder eure Wohnung auf Geräusche überprüfen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr auf euer Kind aufpasst.

Weitere Neuerungen von Version 8.60

Neben den zwei großen Kern-Features sind auch noch ein paar kleinere Anpassungen in den offiziellen Patch Notes von Sony zu finden:

Wenn sich ein PULSE Elite-Wireless-Headset oder ein Paar PULSE Explore-Wireless-Ohrhörer in der Nähe befindet, wird dir eine Benachrichtigung angezeigt, über die du rasch eine Verbindung herstellen kannst. Mithilfe dieser Benachrichtigung kannst du jetzt ganz einfach von deinem PC auf deine PS5 umschalten.

Wir haben Leistung Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben Meldungen und Benutzerfreundlichkeit bei einigen Bildschirmen verbessert.

So könnt ihr euch die neue PS5-Firmware herunterladen:

Die meisten von euch dürften wohl die Auto-Update-Funktion der PS5 eingeschaltet haben, dann aktualisiert eure Konsole automatisch die Systemsoftware. Falls nicht, könnt ihr das [automatische Herunterladen] beziehungsweise [Installieren] unter [System] > [Systemsoftware] > [Update und Einstellungen der Systemsoftware] einschalten.

Außerdem könnt ihr die Aktualisierung ganz simpel über den Start eines Online-Titels wie Fortnite oder Call of Duty: Warzone auslösen. Damit sichergestellt ist, dass sich auf den virtuellen Schlachtfeldern keine Cheater tummeln, müsst ihr nämlich stets über die aktuelle PS5-Firmware verfügen.

Alternativ könnt ihr das Update auch manuell anstupsen. Das geht unter:

Einstellungen

System

Systemsoftware

Update und Einstellungen der Systemsoftware

Oder – falls euch gerade keine Internetverbindung an der Konsole zur Verfügung steht – geht es auch offline per USB-Stick. Wie genau, das zeigt euch Sony auf der offiziellen Support-Seite.

Was ist der Status Quo bei der PS5?

Erst vor wenigen Tagen bescherte uns Sony eine Neuauflage des Naughty Dog-Hits The Last of Us Part 2, in Sachen Hardware hält sich der PlayStation-Gigant jedoch bedeckt.

Mit dem Streaming-Handheld PlayStation Portal, dem PlayStation Access-Controller, dem PULSE Elite-Headset und den PULSE Explore-Earbuds hat das Unternehmen noch Ende 2023 neues Zubehör auf den Markt gebracht, genau wie ein kleineres Modell der PS5:

PS5 Slim oder Normal? Alle Unterschiede der beiden Modelle im Vergleich von Chris Werian

Fehlt ja eigentlich nur noch ein Pro-Upgrade, wie bei der PS4, oder nicht? Zu einer leistungsfähigeren PS5 gibt es seit geraumer Zeit Gerüchte, bestätigt hat Sony die Konsole jedoch nicht. Dabei könnte sie schon Ende 2024 erscheinen, sofern es nach überschneidenden Insider-Aussagen geht.

Was haltet ihr von den Neuerungen der Firmware 8.60? Waren die fehlenden PULSE-Features für euch vielleicht sogar ein Grund, weshalb ihr auf einen Kauf verzichtet habt?