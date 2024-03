PS5-Update ist live - Firmware 9.00 macht den DualSense noch besser und bringt coole Koop-Funktion

Sony hat Firmware 9.00 nach erfolgreichem Beta-Test jetzt für alle ausgerollt.

Anfang Februar hatte Sony die PS5-Firmware 9.00 im Beta-Programm für PlayStation ausgerollt. Nach einer mehrwöchigen Testphase wurden die Änderungen, die in erster Linie den DualSense betreffen, heute für alle veröffentlicht. Welche Neuerungen euch erwarten, erfahrt ihr hier.

Update erschienen: Ab sofort könnt ihr die Systemsoftware-Aktualisierung mit der Versionsnummer 24.02-09.00.00.45 herunterladen.

Wie groß ist der Download? Ihr müsst lediglich 1,187 Gigabyte herunterladen. Der Dowload sollte daher fix abgeschlossen sein.

Zwei DualSense-Funktionen verbessert

Höhere Lautstärke des Lautsprechers: Der Lautsprecher eures DualSense kann nun Töne in einer höheren Lautstärke wiedergeben - das betrifft Sounds aus dem Spiel (zum Beispiel Funksprüche) sowie den Voice Chat.

Noise Canceling beim Mikrofon: Zudem wurde die Qualität des DualSense-Mikrofons verbessert. Auf Basis eines neuen KI-Modells werden nun Hintergrundgeräusche wie Tastenanschläge oder der Spiele-Sound eures TV unterdrückt.

Wichtig! Nach dem Update kann es sein, dass der Controller-Lautsprecher lauter als üblich ist, da die Prozentspanne in den Einstellungen abgeändert wurde. Dafür könnt ihr die DualSense-Lautstärke zukünftig aber auch im Audio-Menü des PS5-Control Centers leiser stellen. Für das verbesserte Noise Canceling ist außerdem ein Update der Controller-Firmware notwendig.

Neue Hilfsfunktionen für Bildschirmfreigabe

Via Bildschirmübertragung könnt ihr euren Freund*innen beim Spielen auf PS5 zusehen. Um euch aktiver ins Geschehen einzubinden, könnt ihr zukünftig ab Firmware 9.00 vielfältig mit dem Video-Feed interagieren.

Emojis, Hilfslinien und Hinweismarkierungen könnt ihr ab jetzt auf den Bildschirm des Hosts projizieren, um beispielsweise Tipps zu geben oder Aktionen des Spielers zu loben.

Ein Bild aus der Beta-Phase. Die finale Version kann leicht vom Gezeigten abweichen.

Intensität der Power-Kontrollleuchte jetzt einstellbar

War euch das Leuchten der Power-Kontrollleuchte bislang zu hell, könnt ihr die Helligkeit ab sofort in den Einstellungen eurer PS5 unter System und dann Piepton und Helligkeit der Kontrollleuchte feinjustieren.

Weitere kleine Neuerungen von Version 9.0

Unicode 15.1-Emojis werden ab jetzt in Nachrichten unterstützt

Bugs beim PlayStation VR 2-Headset, den PlayStation VR Sense-Controllern und den Access-Controllern wurden gefixt; Gerätesoftware-Updates steht für die Peripherie bereit

Text-Einblendungen und die Benutzerfreundlichkeit wurden auf einigen Bildschirmen verbessert

Und natürlich darf ein typischer Satz von Firmware-Updates auch in den Patch Notes von Firmware 9.0 nicht fehlen:

"Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert."

Gemeint ist damit in der Regel das Beseitigen von Fehlern und Kompatibilitätsproblemen sowie das Schließen von Sicherheitslücken, um Jailbreaks und Hacks auf der PS5 zu verhindern.

Was hinter einem Jailbreak steckt, das erfahrt ihr hier:

Was passiert sonst so bei PS5 und PS4?

Sony hat kürzlich mit dem PULSE Elite ein hochwertiges, speziell für Multiplayer-Fans geeignetes Headset auf den Markt gebracht. Darüber hinaus sind für 2024 aber bislang keine weiteren Hardware-Neuerungen angekündigt, es bleibt also spannend.

Zumal es schon viele Gerüchte zu einer leistungsfähigeren PS5 Pro gibt:

Auf Software-Ebene hat Sony außerdem kürzlich an der Sicherheit geschraubt. Wie ihr die neue Passkey-Funktion nutzen könnt, erfahrt ihr hier:

Auf Spiele-Ebene könnte es 2024 aber ein wenig düster aussehen, da Sony laut jüngstem Finanzbericht mit keinem großen Franchise in diesem Jahr plant.

Wir müssen also abwarten, was in den nächsten Monaten passiert und der PlayStation-Gigant in künftigen State of Play-Showcases zeigt. Vielleicht hat Sony aber ja auch noch ein paar kleinere oder komplett neue Marken in der Hinterhand.

Welche Neuerung findet ihr am besten und welche Funktionen sollten eurer Meinung nach spätestens mit Firmware 10.0 ergänzt oder verbessert werden?