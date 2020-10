PS5: Neue Fotos zeigen Konsole im Detail & mit unschöner Schutzfolie

Die PS5 konnte erstmalig ausprobiert und aus der Nähe betrachtet werden. Nur anfassen durften die YouTuber die Next Gen-Konsole noch nicht. Sony geht offenbar generell ganz besonders vorsichtig mit den Geräten um: Selbst auf den neuen offiziellen 8K-Fotos ist die Schutzfolie noch dran. Darum glänzt die PlayStation 5 auf diesen Nahaufnahmen auch so stark, was viele Fans irritiert zur Kenntnis genommen haben.

8K-Fotos zeigen PlayStation 5-Nahaufnahmen & jedes kleinste Detail

Bei einem speziellen PS5-Event durften mehrere YouTuber aus Japan die neue Next Gen-Konsole von Sony ausprobieren. Gezeigt wurde zum Beispiel, wie Astro's Playroom, Godfall und Devil May Cry 5: Special Edition auf der PS5 in Aktion aussehen. Das könnt ihr euch hier im Detail anschauen:

Neue Detail-Fotos: Im Zuge dieser PlayStation 5-Veranstaltung vom Wochenende sind wohl auch einige neue Nahaufnahmen entstanden. Sie zeigen die PS5 von allen Seiten sowie natürlich auch den DualSense-Controller im Detail. Die Qualität lässt keine Wünsche übrig, die Bilder sind in 8K (via: 4Gamer).

Die PS5 glänzt auf den Bildern nur wegen der Schutzfolie so stark

Was glänzt da so? Auch auf diesen Bildern fällt allen, die ganz genau hinsehen, erneut ein kleines Detail auf. Viele empfinden das sehr stark glänzende, schwarze Mittelteil der PS5 als unschön, störend oder sogar hässlich.

Keine Angst: Wie sich vor allem auf diesem Bild eindeutig erkennen lässt, wurde vorm Anfertigen der Bilder offenbar nicht die Schutzfolie abgezogen. Hier könnt ihr einige Luftbläschen darunter erkennen.

Das bedeutet wiederum, dass sich die Folie wie bei vielen anderen Geräten wohl abziehen lassen dürfte. Dann sollte sich auch die sehr stark glänzende und reflektierende Oberfläche erledigt haben.

Wieso die Folie für die Bilder nicht abgemacht wurde, wird wohl auf ewig Sonys Geheimnis bleiben. Aber es soll auch Menschen geben, die derartige Folien generell zum Schutz gern an möglichst lang auf ihren Geräten lassen.

Wieso die Folie für die Bilder nicht abgemacht wurde, wird wohl auf ewig Sonys Geheimnis bleiben. Aber es soll auch Menschen geben, die derartige Folien generell zum Schutz gern an möglichst lang auf ihren Geräten lassen.