PS5 Games - Magazin leakt 38 Spiele für die PlayStation 5

Die Juli-Ausgabe des PlayStation Magazines kündigt 38 Spiele an, die für die PS5 erscheinen. Obwohl "ankündigen" das falsche Wort ist: Scans der Heftseiten tauchten auf Twitter auf und verbreiteten sich in Windeseile (via gamerant).

Schon Anfang Juni erwartet Fans ein PS5-Event, auf dem zahlreiche Spiele-Reveals angekündigt werden sollen. Doch offensichtlich konnte jemand seine Begeisterung nicht unterdrücken und verbreitete schon vor dem Eventtermin gescannte Seiten des PlayStation Magazines, das eigentlich erst nach dem Stream erscheinen soll.

Enthalten sind 38 Spiele, die für die PlayStation 5 erscheinen sollen, manche von ihnen sogar schon mit einem ungefähren Releasedatum. Große Überraschungen sind nicht dabei, vieles deckt sich mit den Spielen, die wir bereits auf unserer PS5 Spieleliste aufgeführt haben, weil sie woanders bestätigt wurden:

Falls euch jedoch interessiert, welche der Titel es ins PlayStation Magazine geschafft haben und ihr auf die ein oder andere Überraschung gespannt seid, listen wir im folgenden die 38 Titel auf, die in den Scans enthalten sind:

ETA bedeutet "Estimated Time of Arrival", also wann der Release erwartet wird, TBA "To be Announced", also dass er noch verkündet wird. Wie ihr seht, bleiben die großen Enthüllungen aus, trotzdem werden sich Fans freuen, Namen wie Dragon Age 4 oder das Gothic Remake in der Liste zu sehen. Auch Starfield und The Elder Scrolls 6, von denen wir in letzter Zeit so gar nichts gehört haben, haben einen Auftritt. Wahrscheinlich werden wir mehr dazu auf dem kommenden PlayStation-Event erfahren.

Achtung: Natürlich kann es immer noch sein, dass es sich hier um einen sehr elaborierten Photoshop-Scherz handelt. Wir halten den Leak zwar für sehr wahrscheinlich, haben jedoch trotzdem bei PlayStation nachgefragt.

Sind Highlights für euch dabei?