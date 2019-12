Dragon Age 4 spielt wirklich in Tevinter, aber was heißt das?

Um Dragon Age 4 ranken sich schon geraume Zeit diverse Gerüchte, Spekulationen und Andeutungen. Dazu kommt jetzt ein weiterer Teaser, dieses Mal allerdings von Entwickler Bioware selbst: Das Studio bestätigt nun augenscheinlich endlich Tevinter als Setting für den vierten Teil der RPG-Reihe. Wir ordnen den Teaser ein und präsentieren ein paar Theorien dazu, was es mit Tevinter auf sich hat beziehungsweise was das für das Dragon Age-Franchise bedeuten kann.

Neuer Geburtstagsteaser: Bioware hat auf Twitter gleich zwei Jubiläen gefeiert. Bereits vor einigen Tagen wurde Dragon Age: Inquisition fünf Jahre alt. Aber gestern war auch der sogenannte Dragon Age-Day (eigentlich eine Erfindung der Fans), der das zehnjährige Jubiläum des Franchises markiert.

Zum Geburtstag gab es obigen Mini-Teaser, der eine Einladung von Solas zum Tee darstellt. Wer sich mit dem Trespasser-DLC von Dragon Age: Inquisition auseinandergesetzt hat, dürfte mit den Ohren schlackern – auch, weil der Elf ein bekennender Tee-Hasser ist und die Einladung daher nur bedingt positiv zu verstehen ist. Auch im Hinblick auf die "Dread Wolf Rises"-Ankündigung zu Dragon Age 4 ist das Bild interessant. Wer der Dread Wolf ist und was er für das Sequel bedeutet, könnt ihr hier nachlesen.

Setting bestätigt? Dann gab es da auch noch dieses kurze Video zum zehnjährigen Geburtstag der Dragon Age-Reihe. Darin bedanken sich die Macher bei den Fans für Fan-Fiction, Cosplay, Fanart und das ganze Drumherum. Das Ende dürfte endlich als offizielle Bestätigung gesehen werden, dass Dragon Age 4 in Tevinter spielt oder wir zumindest den Weg nach Tevinter finden werden:

From its vast open plains to its sky-piercing peaks, the stories and lands of Thedas grow because of you.



Thank you for being our amazing fans these ten wonderful years. #DragonAgeDay pic.twitter.com/uGlKYD1e5f