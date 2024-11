PS5-Geheimtipp im Angebot: Dieses düstere Action-Rollenspiel aus 2024 habt ihr bestimmt verpasst!

Dieser Action-RPG-Geheimtipp schickt euch in eine von Geistern heimgesuchte britische Kolonie.

War es schon immer euer Traum, im 17. Jahrhundert auf Geisterjagd zu gehen? Nein? Sollte es aber! 2024 ist nämlich ein PS5-Spiel erschienen, welches bewiesen hat, dass genau das ein packendes Abenteuer sein kann. Den Geheimtipp, den viele von euch verpasst haben dürften, könnt ihr euch bei Amazon gerade mit 30€ Rabatt im Sonderangebot schnappen:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals. Ihr müsst also damit rechnen, dass sich der Preis jederzeit wieder ändern kann.

Action-RPG-Geheimtipp für PS5: Auf Geisterjagd mit einem Geist

4:39 Banishers: Das müsst ihr zum neuen Action-RPG der Life is Strange-Macher wissen

Es geht um Banishers: Ghosts of New Eden, ein aus dem Hause Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr) stammendes Action-Rollenspiel. Ihr spielt den schottischen Geisterjäger Red und seine Partnerin Antea, die nach ihrem Tod selbst zu einem Geist geworden ist, Red aber weiterhin zur Seite steht. Gemeinsam vertreiben die beiden in den britischen Kolonien des 17. Jahrhunderts bösartige Gespenster und versuchen, mehr über Anteas Todesumstände herauszufinden.

Den Gameplay-Kern bilden dabei die sogenannten „Spukermittlungen“: Zunächst einmal müssen wir echte Detektivarbeit leisten, um herauszufinden, von welchem Geist die Menschen überhaupt heimgesucht werden. Manchmal beschwören wir dabei sogar selbst Geister, um von ihnen Antworten zu erhalten, was nicht selten zu Kämpfen führt. In diesen müssen wir Anteas Fäuste und Geisterkräfte sowie Reds Säbel und Flinten einsetzen und zudem feindlichen Attacken geschickt ausweichen.

Die Geister in Banishers: Ghosts of New Eden können ab und an ganz schön gruselig sein.

Typisch für ein Don’t Nod-Spiel stehen zudem knifflige Entscheidungen im Vordergrund: Am Ende jeder Ermittlungen müssen wir nämlich abwägen, ob wirklich die Geister oder vielmehr die Lebenden die Bösen sind, die bestraft werden müssen. Um die Lage nicht völlig falsch einzuschätzen, solltet ihr in den ausführlichen und toll geschriebenen Dialogen gut aufpassen und die richtigen Fragen stellen.

Die Spielwelt ist übrigens frei begehbar, ihr solltet aber keine riesengroße Open World erwarten. Die Pfade, auf denen ihr durch die Story geführt werdet, sind vergleichsweise eng. Obwohl es genügend Nebenquest und reichlich Action bietet, ist Banishers: Ghosts of New Eden nämlich in erster Linie ein Spiel, das mehr Wert auf eine spannende, flüssig erzählte Geschichte und packende Atmosphäre als auf spielerische Herausforderungen oder große Bewegungsfreiheit legt.

