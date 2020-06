Die PS5 geht jetzt anscheinend in die Produktion

Sony bringt zum Ende des Jahres die PlayStation 5 auf den Markt. Möglicherweise läuft jetzt so langsam aber sicher auch schon die Produktion der Next Gen-Konsole an. Zumindest gibt es einen neuen Bericht, dem zufolge genau das der Fall sein soll. Allerdings geht daraus nicht eindeutig hervor, ob es sich nur um die einzelnen Teile des Systems oder bereits um die komplette PS5 handelt.

PlayStation 5: Sony startet offenbar Produktion der PS5-Einzelteile

Darum geht's: Laut einem Bericht von BusinessKorea beginnt diese Woche die Produktion von Teilen, die mit Sonys PS5 in Zusammenhang stehen. Dadurch werde die gesamte Halbleiter-Industrie mehr Umsatz machen. Auch die Nachfrage nach einzelnen Teilen soll steigen.

Obwohl das PS5-Launch-Event aus Respekt vor den Protesten in den USA und auf der ganzen Welt verschoben wurde, ändere sich nichts an den Plänen zur Herstellung. Die Produktion der Backend-Zulieferer starte noch diese Woche und werde wahrscheinlich im dritten Quartal 2020 ihren Höhepunkt erreichen.

Was heißt das? Wenn wir es ganz genau nehmen, steht zwar in der Überschrift des Berichtes, dass Sony mit der Produktion der PS5 beginnt, aber im Artikel ist nur von den Einzelteilen die Rede. Das sorgt natürlich direkt für Debatten, unter anderem hier auf Reddit.

Dort scheiden sich zum Beispiel die Geister daran, ob die PlayStation 5 nun wirklich schon in Gänze, oder bisher nur einzelne Teile dafür produziert werden. Die Frage ist fast schon philosophisch: Beginnt die Produktion der PS5 erst dann, wenn das Gerät komplett zusammengebaut wird, oder schon dann, wenn die einzelnen Teile hergestellt werden?

Einigermaßen realistisch klingt die Vermutung eines Reddit-Nutzers, der schreibt, dass höchstwahrscheinlich zeitnah beziehungsweise "just-in-time" produziert wird. Demnach dürfte kein allzu langer Zeitraum zwischen der Produktion der Einzelteile und dem Zusammensetzen der Konsole liegen.

Alles, was wir bisher über die PlayStation 5 wissen, findet ihr hier in der GamePro-Übersicht:

Wir von GamePro.de haben bei Sony nachgefragt, was das alles zu bedeuten hat und ob die PS5 tatsächlich schon diese Woche in die Produktion geht. Sobald wir mehr darüber wissen, werden wir diesen Artikel hier aktualisieren.

