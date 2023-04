PS5 jetzt günstig wie nie! Disc Edition mit God of War Ragnarök für nur 529,99€ im Angebot

Bei GameStop gibt es die PS5 im Bundle mit God of War Ragnarök jetzt günstig wie nie.

Bei GameStop könnt ihr euch jetzt das Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök (als Downloadcode) für nur 529,99€ sichern. Das ist ein absolutes Top-Angebot, schließlich kostet die Konsole normalerweise schon allein 549,99€! Die UVP des Bundles liegt bei 619,99€ ihr bekommt also 90€ Rabatt. So günstig wie aktuell war es laut Vergleichsplattformen noch nie zu bekommen. Hier findet ihr das Angebot:

GameStop nennt kein offizielles Ablaufdatum für den Deal. Angesichts dessen, wie gut das Angebot ist, würden wir aber damit rechnen, dass es sehr schnell ausverkauft sein könnte.

Beste Alternative: PS5 + Resident Evil 4

Die aktuell beste Alternative ist das PS5-Bundle mit Resident Evil 4. So günstig wie das GameStop-Angebot ist dieses aber nicht.

Die PS5 ist schon seit Anfang des Jahres deutlich besser verfügbar als in den zwei Jahren zuvor, in den vergangenen Monaten sind auch immer wieder vergleichsweise günstige Bundles aufgetaucht. Ein so günstiges Angebot wie aktuell bei GameStop gab es für Die PlayStation 5 Disc Edition bislang aber noch bei keinem größeren Händler. Das wahrscheinlich beste Konkurrenzangebot findet ihr aktuell bei MediaMarkt und Saturn, wo ihr die Konsole mit dem Horror-Hit Resident Evil 4 für 569€ bekommen könnt:

Hier zahlt ihr also rund 40€ mehr, bekommt dafür aber auch ein brandneues Spiel. God of War Ragnarök ist hingegen schon ein paar Monate älter, dafür handelt es sich aber um ein absolutes Muss für PS5-Besitzer*innen. Bei einem so günstigen Preis würden wir euch daher zum GameStop-Deal raten.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Um es kurz zu machen: God of War Ragnarök ist wie sein Vorgänger ein hervorragendes Actionspiel. Insbesondere die Inszenierung der aus der nordischen Mythologie entlehnten Welten und Kreaturen ist auch diesmal wieder beeindruckend gelungen. Aber auch spielerisch hat das neue God of War durchaus einiges zu bieten. Die Kämpfe machen insbesondere aufgrund der wuchtigen Nahkampfangriffe auch dieses Mal wieder eine Menge Spaß. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test: