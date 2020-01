Nachdem wir einige wichtige Hardware-Specs und Features der PS5 und Xbox Series X bereits kennengelernt haben, fragen sich aktuell natürlich viele Spieler, was die beiden Next Gen-Konsolen von Sony und Microsoft in Sachen Grafik auf den Bildschirm zaubern werden.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die grafischen Möglichkeiten von PS5 und Xbox Series X gibt uns Jonathan Cooper, Animator von The Last of Us und Assassin's Creed.

Video zeigt bezaubernde Next Gen-Haare

Sicherlich gehört Raytracing zu den aktuell wohl am heißesten diskutierten neuen Grafik-Features der kommenden Next Gen-Konsolen, Cooper freut sich allerdings deutlich mehr auf ein ganz anderes Element: Haare, die dank Next Gen-Power endlich realistisch aussehen und fallen könnten. Viele Games für PS4 und Xbox One tun sich damit aktuell noch schwer.

Auf Twitter hat Cooper ein Video veröffentlicht, dass uns eine neue Technologie der Unreal Engine 4 vor Augen führt, dank der Haare lebensnah und in Echtzeit simuliert werden können. Zwar zeigt der Clip PC-Grafik, jedoch gibt er einen Ausblick auf die mögliche Haardarstellung auf PS5 und Xbox Series X.

Article here. Looking forward to seeing this in fighting games. They're usually the first to push characters for next-gen as they only have 2 onscreen - just imagine Ken's beautiful cascading locks in SFVI: https://t.co/pcPV00iKMt — Jonathan Cooper (@GameAnim) January 23, 2020

Den originalen Clip findet ihr auf fxguide.com.

Cooper weiter:

"Ich freue mich darauf, so etwas in Fighting-Spielen zu sehen. Die sind für gewöhnlich die ersten mit Next-Gen-Charakteren, weil sie nur zwei Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen", kommentiert Cooper weiter. "Stellt euch einfach vor, Kens Haare in Street Fighter würden so aussehen"

Einige Haar-Fanatiker unter euch werden sich jetzt daran zurückerinnern, dass EA und DICE im Mai 2019 bereits einen ähnlichen Clip veröffentlicht haben. Hier sehr ihr eine Demo der Frostbite-Engine, die ebenfalls beeindruckend realistische Next Gen-Haare zeigt.

Was ist Raytracing?

Kleiner Exkurs: RT handelt es sich um eine recht junge Technologie, die vor allem die Lichtstimmung beeinflusst. Lichteinfall, Schatten und Reflektionen wirken damit realistischer und lassen die gesamte Szenerie glaubwürdiger wirken.

Derzeit steckt RT allerdings noch in den Kinderschuhen und wird auch auf dem PC nur von wenigen Grafikkarten unterstützt.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Scarlett unterstützen RT. Wir können wir davon ausgehen, dass die Entwickler mit mehr Erfahrung noch beeindruckendere Ergebnisse erzielen werden. Es gibt bereits Videos, die zeigen, wie etwa BioShock mit Raytracing ausschauen könnte.

Aber eine realistische Haarpracht stellt zumindest für Jonathan Cooper Raytracing in den Schatten.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, welche Grafik-Features und -Elemente euch in Spielen am wichtigsten sind!

