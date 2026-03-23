PS5-Handheld im MediaMarkt-Angebot: PlayStation Portal gibt's ab jetzt günstig wie nirgendwo sonst!

Günstiger als im neuen MediaMarkt-Sale findet ihr den PS5-Handheld PlayStation Portal laut Vergleichsplattformen nirgendwo.

MediaMarkt und Saturn haben gerade den neuen Oster-Sale gestartet, durch den ihr euch neben vielen weiteren Deals auch das eine oder andere günstige Gaming-Schnäppchen sichern könnt. Mit dabei ist etwa der PlayStation Portal Remote Player, den normalerweise sehr preisstabilen PS5-Handheld bekommt ihr laut Vergleichsportalen aktuell nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr das Angebot:

Sollte der Deal nicht schon vorher ausverkauft sein, dürfte er bis zum Ende des Sales am 7. April um 9 Uhr morgens gelten. Durch die MediaMarkt Oster-Aktion könnt ihr übrigens auch zahlreiche 4K-Fernseher, Handys vom Samsung Galaxy bis zum Google Pixel und diverse Haushaltsgeräte günstiger abstauben. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über sämtliche Angebote:

PS5-Spiele im Bett spielen: Das kann der PS5-Handheld PlayStation Portal!

Mit dem PlayStation Portal Remote Player spielt ihr große PS5-Hits wie Horizon: Forbidden West im Handheld-Format.

Der PlayStation Portal Remote Player ist vor allem dafür gedacht, dass ihr eure PS5-Spiele in jeden Raum eurer Wohnung mitnehmen könnt und nicht mehr auf den Platz vor dem Fernseher angewiesen seid, sondern beispielsweise auch gemütlich im Bett spielen könnt. Für unterwegs ist er hingegen nicht das Richtige, denn es handelt sich um einen reinen Streaming-Handheld, der euer WLAN nutzt, um auf die Spiele auf eurer PS5-Konsole zuzugreifen.

Das bedeutet, dass der PlayStation Portal Remote Player keine eigenständige Handheld-Konsole ist. Ihr braucht also noch immer eine richtige PS5! Dafür stimmen immerhin die Qualität und der Bedienkomfort: Die beiden fest verbauten Controller sind im Grunde zwei Hälften eines DualSense Controllers, mit allen üblichen Features wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern. So könnt ihr eure PS5-Spiele auch im Handheld-Format genau so genießen, wie ihr es gewohnt seid.

Zwischen dem DualSense und den fest verbauten Controllern des PlayStation Portal gibt es kaum einen Unterschied.

Das Touchpad fehlt zwar, ist aber auch nicht nötig, da das Display Touch-Steuerung bietet. Ansonsten ist die Technik nicht sonderlich spektakulär, aber zufriedenstellend. Das Display ist 8 Zoll groß und liefert eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Der Akku bietet mit höchstens 5 Stunden bei maximaler Helligkeit gerade genug für eine ordentliche Gaming-Session, mit weniger Helligkeit können es ein paar Stunden mehr sein.

Perfekt ist der PlayStation Portal Remote Player also nicht, und so richtig günstig ist er für einen reinen Streaming-Handheld auch nicht, obwohl der Preis mit dem aktuellen Rabatt schon etwas leichter zu ertragen ist. Das ändert aber nichts daran, dass er das, was er tun soll, tadellos erfüllt, und dass er nun mal nach wie vor die beste und komfortabelste Möglichkeit ist, PS5-Spiele auf einem Handheld zu spielen.