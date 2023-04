PS5-Hit um die Hälfte reduziert: Schnappt euch jetzt Horizon Forbidden West vor dem Burning Shores Release

Den PS5 Hit Horizon Forbidden West könnt ihr euch aktuell mit knapp 60% Rabatt bei Amazon schnappen!

Horizon Forbidden West: Burning Shores kommt morgen, am 19. April 2023, für die Playstation 4 und 5 raus. Noch knappe 14 Stunden müsst ihr auf den Release warten.

Das ist zwar nicht mehr genug Zeit, um das Hauptspiel Horizon Forbidden West durchzuspielen, den PS5-Hit könnt ihr euch aktuell trotzdem super günstig schnappen. Statt der ursprünglichen 79,99€ kostet euch das Abenteuer rund um Aloy somit nur 34,99€. Damit spart ihr euch mehr als die Hälfte!

Schlagt also jetzt zu und gönnt euch noch vor DLC Release Horizon Forbidden West für eure PS5.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

1:06 Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Natürlich macht das DLC keinen Sinn, wenn ihr nicht vorher die Hauptquest von Horizon Forbidden West abgeschlossen habt. Ist diese erfolgreich abgeschlossen, wird Aloy über ihren Fokus kontaktiert. Mit diesem Schritt könnt ihr euch dann voll und ganz in das DLC Burning Shores stürzen.

Während Aloy die Ruinen der US-amerikanischen Westküsten-Metropole Los Angeles erkundigt, trifft sie einige neue Gesichter. Das wohl wichtigste darunter ist das der neuen Begleiterin Seyka, die wohl eine wichtige Rolle in der Story des DLCs einnehmen wird.

Seyka gehört einem der Klans in Horizon Forbidden West an und ist, ähnlich wie Aloy, eine Kriegerin. Zwar sind sich die beiden in vielen Aspekten sehr ähnlich, es gibt aber auch einige Unterschiede. Während Aloy meist als Einzelgängerin agiert, wird Seyka von der Liebe zu ihrer Familie und ihrem Klan angetrieben.

Seyka in dem DLC Burning Shores

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In einem Behind the Scenes Video auf Youtube kann man die Schauspielerin hinter Seyka etwas kennenlernen.

Meiner Meinung nach ist das eine sehr interessante Perspektive. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Figuren Aloy und Seyka sind teilweise auch zwischen den beiden Schauspielerin zu bemerken. Schaut doch gerne mal rein, wenn ihr euch für mehr Informationen zu der neuen Begleiterin von Aloy interessiert!