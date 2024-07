PS5-Hit günstig wie nie im Angebot: Jetzt ist es Zeit, dieses packende Soulslike nachzuholen!

Die kreativ designten Dämonen sind ein Highlight des Soulslike-Hits Wo Long: Fallen Dynasty.

Soulslike-Fans, die mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch sind und Nachschub brauchen, können gerade günstig ein paar spannende PS5-Spiele aus 2023 nachholen. Neben Lords of the Fallen bekommt ihr bei Amazon jetzt nämlich auch noch Wo Long: Fallen Dynasty zum Schnäppchenpreis im Angebot. Das Action-Rollenspiel könnt ihr aktuell für nur 24,99€ und damit laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor abstauben:

Alternativ könnt ihr Wo Long: Fallen Dynasty übrigens genauso günstig auch bei MediaMarkt bekommen. Dort ist es Teil eines größeren Sales namens „Volle Gönnung“, durch den ihr euch bis 9 Uhr am Montagmorgen noch viele weitere Spiele für PS5, PS4 und Xbox günstig schnappen könnt:

Wir vermuten, dass Amazon nur mit dem Deal von MediaMarkt mitgezogen ist. Auch dort dürfte Wo Long: Fallen Dynasty also nur bis Montagmorgen so günstig im Angebot sein, falls es nicht ohnehin vorher schon ausverkauft ist.

Soulsike mit besonderen Kniffen: Das bietet Wo Long: Fallen Dynasty

13:08 Wo Long: Fallen Dynasty - Test-Video zum Action-Spektakel

Wo Long: Fallen Dynasty schickt euch ins China der Drei Königreiche im 3. Jahrhundert nach Christus. Das Szenario ist sehr hübsch umgesetzt, insbesondere die Landschaften sind teils atemberaubend schön. Historisch korrekt geht es hier aber nicht zu: Ihr bekommt es mit zahlreichen Monstern und Dämonen zu, die über die drei Reiche herfallen und oft erfrischend fremdartig und kreativ designt sind. Generell ist die Inszenierung auch dank des hervorragenden Sounds sehr atmosphärisch.

Im Kern bekommt ihr klassisches Soulslike-Gameplay mit harten Gegnern und Fokus auf Nahkampf, aber mit einigen interessanten Kniffen: So könnt ihr beispielsweise Feinde durch geschicktes Parieren ihrer Angriffe außer Atem bringen, um sie dann mit besonders harten Kontern zu bestrafen. Ihr müsst euch aber nicht auf euer Schwert allein verlassen, sondern könnt auch Zauber zu Hilfe nehmen.

Wenn es daum geht, düster und brutal zu sein, braucht sich Wo Long: Fallen Dynasty nicht vor anderen Soulslikes zu verstecken.

Eine neue Idee von Wo Long ist das Moralsystem: Unsere Moral steigt, wenn wir Gegner töten, wodurch wir stärker werden. Sterben wir, sinkt unsere Moral allerdings wieder. Wir können jedoch verhindern, dass die Moral unter einen gewissen Wert sinkt, wenn wir die Gebiete erforschen und an bestimmten Punkten Standarten setzen. So wird die Erkundung der Spielwelt belohnt.

Eine so verschachtelte und zusammenhängende Welt wie in Dark Souls oder gar eine Open World wie in Elden Ring solltet ihr allerdings nicht erwarten. Wo Long ist linearer und in einzelne Missionen unterteilt, die ihr in einem idyllischen Bergdorf, welches als Hub fungiert, auswählt. Dennoch bietet Wo Long: Fallen Dynasty eine Menge Umfang: Ihr könnt mit rund 50 Stunden Spielzeit rechnen und nach dem Durchspielen auf höherem Schwierigkeitsgrad noch mal anfangen.

Insgesamt hat uns Wo Long: Fallen Dynasty im GamePro-Test sehr gut gefallen, und das obwohl das Spiel zum Release noch die eine oder andere technische Macke hatte. Mehr könnt ihr hier nachlesen:

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: