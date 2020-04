PS5 Horror-Shooter wird mit 4K und 60 fps noch gruseliger

Die Entwickler des Horror-Shooters Quantum Error streben auf der PS5 eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunden an, wie sie in einem Tweet verrieten. Ob bei so fiesen Monstern eine noch schärfere Auflösung wohl eine gute Idee ist?

Wenn in Horrorfilmen etwas Gruseliges auf sie zukommt, wollen die meisten Menschen gar nicht erst hinsehen. In Horrorspielen haben wir aber gar keine andere Wahl, schließlich müssen wir diversen Monstern, Geistern, Killern oder eigenen Hirngespinsten ja irgendwie entkommen. Für viele ist das Monster dabei besonders gruselig, so lange es nur eine vage Ahnung in den Schatten ist.

In dem Horror-Shooter Quantum Error kommen die Abscheulichkeiten jedoch aus den Schatten direkt auf uns zu, und da es sich um einen Shooter handelt können wir nicht mal wegrennen, sondern müssen auch noch genau auf die fiesen Fratzen zielen. Wenn es nach den Entwicklern geht, können wir sie dabei besonders gut erkennen, denn auf der PS5 soll der Titel in 4K mit 60 fps erscheinen (via playm.de).

We are targeting 4K 60FPS. ? — QUANTUM ERROR (@quantum_error) March 28, 2020

Gerade bei einem Shooter ist eine flüssige Bildrate natürlich wünschenswert, weil so noch besser gerade auf bewegliche Ziele geschossen werden kann. Allerdings ist es hier wichtig, festzuhalten, dass die Entwickler die 4k anstreben, aber nicht komplett bestätigt haben. Aktuell möchte man sich dazu noch nicht festlegen.

Dafür gab es jedoch eine Aussage zur Nutzung von Raytracing, also einer Art von dynamischem Licht, bei dem die Lichtquelle auf ihre Umwelt reagiert. Das sei in der Engine laut Aussage der Entwickler sehr einfach umzusetzen und habe wunderschöne Resultate geliefert.

What about release window? — LegoKingNeptune (@Fleeeeeeeeeeepo) March 28, 2020

Wann erscheint Quantum Error? Um ein Releasedatum haben sich die Entwickler erfolgreich drumherumgemogelt. Auf eine Frage eines Fans hin und dessen Hinweis, dass sie einen Kommentar, der in dem Spiel einen Launchtitel für die PS5 vermutet, mit einem Like versehen hatten, antworteten sie nur, dass alles vom Fortschritt der Entwicklung abhänge. Sicher wissen wir jedoch, dass der Titel sowohl für die PS5 als auch für die PS4 erscheinen soll.

