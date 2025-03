"Ich hätte vorher Reviews lesen sollen" - Spieler gibt 40 Euro für PS5-Spiel aus - und findet später heraus, dass es nur bei 40 auf Metacritic steht

Quantum Error schickt euch als Feuerwehrmann in ein gruseliges Sci-Fi-Setting.

Es könnte so schön sein: Ihr geht ganz klassisch in einen Laden, findet dort ein PS5-Spiel, an das ihr euch vage erinnert, die Verpackung sieht einigermaßen in Ordnung aus und heruntergesetzt ist es auch. Was soll da schon schiefgehen? Nun, einiges. Zumindest, wenn es sich bei dem Spiel um Quantum Error handelt.

PS5-Spieler kauft sich aus Versehen absolute Gurke, weil er vorher keine Tests gelesen hat

Darum geht's: Quantum Error ist nicht gleich Quantum Break und dementsprechend stammt der Titel leider auch nicht von Remedy, sondern von vier Brüdern, die den Mund offenbar viel zu voll und sich zu viel vorgenommen haben.

Der Titel war vor allem durch eine Kontroverse bekannt: Die Entwickler haben sich auf Twitter nämlich mit mehreren ungünstigen Aussagen über die SSD-Geschwindigkeits-Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X in die Nesseln gesetzt.

Nur, um dann eine Gurke abzuliefern: Auf den ersten Blick wirkt Quantum Error wie ein spannender Doom 3-Klon. Aber im Endeffekt überzeugt nichts daran. Sowohl Grafik und Gameplay als auch Story und Atmosphäre lassen massiv zu wünschen übrig.

Das alles wusste dieser Spieler aber nicht: Er hat das Spiel in einer GameStop-Filiale entdeckt und sich vage daran erinnert, etwas davon gehört zu haben und dass er Quantum Error irgendwann mal auf seine Wunschliste gepackt hatte. Also hat er sich den heruntergesetzten Titel gekauft – und es anschließend sehr bereut.

"Ich hätte Reviews lesen sollen ... Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Müll gekauft habe."

Hätte er Reviews gelesen oder zumindest einen kurzen Blick auf Review-Aggregatorseiten wie OpenCritic oder Metacritic geworfen, wäre ihm der Ärger erspart geblieben. Die allermeisten Kritiker*innen lassen nämlich kein gutes Haar an Quantum Error.

Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass es sich dabei um das "mülligste Spiel der Dekade" handele und ein desaströses Zurschaustellen von Amateurhaftigkeit, schlechten Ideen, die noch schlechter implementiert wurden und viel zu großen Ambitionen sei.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: In den Kommentaren amüsieren sich viele Leute darüber, dass sich diese Angelegenheit so zugetragen hat. Der Top-Kommentar deutet darauf hin, dass das Spiel an sich eigentlich schon wie ein Fake-Titel aussieht.

Eine andere Person schreibt, das Cover sehe so aus, als sei es eigens darauf ausgerichtet worden, Omas auszutricksen, damit die dieses Spiel ihren Enkeln zu Weihnachten kaufen.

Falls ihr also darüber nachdenkt, Quantum Error zu kaufen, überlegt es euch gut! Oder habt ihr den Titel womöglich sogar schon gespielt und fandet ihn gar nicht so schlimm?