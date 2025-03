PS5-Horrorspiel aus 2024 jetzt 67% günstiger schnappen: Hübschere Grusel-Schauplätze bekommt ihr nirgendwo!

Wer auf gruselige, verlassene Gebäude steht, kommt an diesem PS5-Spiel aus 2024 nicht vorbei.

Wenn ihr mal wieder Lust auf ein richtig atmosphärisches Gruselerlebnis habt, solltet ihr euch dieses neue Sonderangebot bei Amazon nicht entgehen lassen: Gerade könnt ihr ein erst 2024 erschienenes Horrorspiel für PS5 stolze 67 Prozent günstiger schnappen. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon verrät zwar nicht genau, wie lange der Deal gilt, laut Shopseite handelt es sich aber um ein befristetes Angebot. Der Preis dürfte also schon bald wieder steigen.

Stark bei Atmosphäre und Detektiv-Gameplay: Das bietet der Horror-Geheimtipp

Die düsteren, aber wunderschönen Schauplätze sind die größte Stärke von Alone in the Dark.

Es geht hier um Alone in the Dark, das der altehrwürdigen Serie, welche das Genre des Survival-Horrors überhaupt erst begründet hat, zu neuem Schwung verhelfen sollte. Was die Verkaufszahlen angeht, ist das zwar offenbar nicht gelungen. Atmosphärisch ist das neue Alone in the Dark aber das beste Spiel seit dem 1992 erschienenen ersten Teil der Reihe.

Mit dem Detektiv Edward Carnby und seiner Auftraggeberin Emily Hartwood fahrt ihr tief in den amerikanischen Süden der 1920er, wo ihr auf der Suche nach Emilys vermisstem Onkel gruselige, größtenteils verlassene Gebäude wie ein altes Sanatorium untersucht. Dabei leistet ihr echte Detektivarbeit: Die Orte stecken voller Details und alter Dokumente, in denen ihr nach Hinweisen suchen müsst, um voranzukommen.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Nach und nach entschlüsselt ihr dabei eine erstaunlich komplexe Geschichte, die einige Überraschungen bereithält und den Hauptfiguren Tiefe verleiht. Doch selbst ohne die spannende Story würde das hervorragende Artdesign der alten Gebäude in Verbindung mit den aufwendigen Zwischensequenzen und den surrealen, albtraumhaften Ereignissen eine packende Stimmung schaffen.

Dass Alone in the Dark trotz alledem keine Höchstwertungen bekommen hat, liegt vor allem daran, dass der Action-Anteil des Spiels weniger gelungen ist als das Detektiv-Gameplay. Gunplay und Treffer-Feedback sind leider schwach geraten und auch die diversen Nahkampfwaffen fühlen sich leider nicht besser an. Die Handhabung der Waffen und die Animationen wirken dabei oft steif.

Perfekt ist Alone in the Dark also bei Weitem nicht. Vor allem dann, wenn ihr nach einem guten Horror-Shooter sucht, seid ihr mit dem Dead Space Remake oder auch mit diversen Resident-Evil-Spielen besser beraten. Dennoch: Wenn es euch vor allem um die Gruselatmosphäre geht und ihr eine Schwäche für düstere, verlassene Gebäude habt, solltet ihr Alone in the Dark auf jeden Fall eine Chance geben.