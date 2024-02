Die Zukunft von Xbox entscheidet sich in wenigen Tagen: Microsoft verrät Termin für das spannendste Business-Update 2024

Am Donnerstag wissen wir mehr über die Zukunft von Xbox.

Was zuvor geschah: In der vergangenen Woche versetzten mehrere Gerüchte die Gaming-Welt in Aufruhr: Angeblich sollen viele beliebte Microsoft-Exklusivspiele, darunter Halo, Gears of War und angeblich auch Starfield, früher oder später einen weg auf die PS5 finden. Wenig später kündigte Microsoft an, dass sich das Unternehmen zur Zukunft von Xbox zu Wort melden wird.

Was neu ist: Jetzt hat Microsoft den Termin für das Update zur Zukunft von Xbox bekanntgegeben.

Die Zukunft von Xbox - Termin für den Special-Podcast steht fest

Spannend dabei: Ursprünglich gingen wir sowie viele andere Outlets davon aus, dass Microsoft das geplante Business-Update im Zuge eines Events liefern würde. Aber es kommt ganz anders. Das versprochene Update findet in Form eines Podcasts statt! Genauer gesagt erwartet uns eine Spezialausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts.

Wann geht die Spezialausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts online?

Datum: Donnerstag, der 15. Februar 2024

Donnerstag, der 15. Februar 2024 Uhrzeit: um 21 Uhr deutscher Zeit (entspricht 12pm PT / 3pm RT / 8pm GMT)

Sprecher*innen: Der Podcast wird von Phil Spencer, Xbox-Präsidentin Sarah Bond sowie von Matt Booty, dem Xbox President of Game Content and Studios geführt.

Wo finde ich den offiziellen Xbox-Podcast? Unter anderem auf YouTube sowie Spotify.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

GamePro.de wird euch zeitnah mit allen wichtigen Infos aus dem Podcast versorgen. Also schaut am Donnerstagabend unbedingt auf unserer Website vorbei, um nichts zu verpassen.

Unsere Gedanken zu den aktuellen Gerüchten und um Microsofts angeblichem neuen Business-Plan findet ihr hier:

Worum es im Podcast genau gehen wird, ist natürlich noch komplett unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass Microsoft Klarheit schaffen wird, ob Microsoft-Exklusivtitel für die PlayStation 5 und andere Konkurrenz-Plattformen erscheinen werden oder nicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was erwartet ihr euch von dem Podcast? Schreibt es uns gerne in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!