PS5: Insider nennt Termin für neues State of Play-Event

Geht es nach dem Sony-Insider Roberto Serrano, dann erfahren wir schon sehr bald mehr über die PS5. Denn laut seinen Informationen findet das nächste State of Play-Event schon Anfang August statt. Allerdings ist dieser Termin noch nicht bestätigt.

Das ist der angebliche Termin des nächsten PS5-Events: Laut Roberto Serrano will Sony das Event am Donnerstag, den 6. August um 22 Uhr abends europäischer Zeit abhalten. Schon das letzte große Event zur PS5 fand um diese Uhrzeit statt. Der Termin könnte also stimmen.

Ist die Quelle verlässlich? Außerdem lag Roberto Serrano schon früher mit einigen seiner Informationen richtig. Laut ihm soll die PS5 beispielsweise deutlich größer und schwerer als die Xbox Series X sein, was anhand eines Bildes aus der Produktion der Konsole wohl stimmt. Zudem sagte Serrano bereits den Termin des letzten PS5-Events am 11. Juni bereits im Vorfeld der offiziellen Bekanntgabe durch Sony richtig voraus.

Allerdings ist der Termin mit Vorsicht zu genießen: Denn Roberto Serrano mag über Insider-Informationen verfügen. Dass diese aber nicht immer korrekt sein müssen, zeigt, dass er mit seiner "Voraussage" falsch lag, Sony würde den Preis der PS5 am 13. Juli nennen und gleich die Vorbestellungen starten. Das erwies sich als nicht korrekt. Daher sollten wir auch bei dieser neuen Info skeptisch sein.

Was könnte Sony auf dem angeblichen PlayStation 5-Event zeigen?

Gehen wir davon aus, dass Roberto Serrano dieses Mal richtig liegt, stellt sich natürlich die Frage, was Sony zeigen könnte. Da sich das letzte Event um die Spiele der PS5 gedreht hat, wäre es logisch, wenn sich Sony dieses Mal wieder mehr auf die Konsole an sich konzentriert.

Preis und Release der PS5 möglich: Vielleicht wird der Preis genannt und eventuell starten auch direkt die Vorbestellungen. Denn aktuell mehren sich die Hinweise, dass es mit den Vorbestellungen für die PS5 bald los geht.

Ebenso wäre denkbar, dass Sony wieder ein paar neue Spiele zeigt. Angeblich wurde beim letzten Event nicht alles präsentiert, was das Unternehmen für die Next-Gen-Konsole plant.

Wir haben bei Sony nachgefragt, was an diesem Termin dran ist. Sollten wir eine Antwort erhalten, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Was meint ihr? Liegt Roberto Serrano mit seinem Termin für ein neues State of Play-Event richtig? Was glaubt ihr, wird Sony zeigen?