Die PlayStation 5 ist nur einen Schritt von einem Jailbreak entfernt

Die PlayStation 5 wurde bereits vor einer ganzen Weile vom Hacker und Google-Sicherheitsexperten Andy "theflow" Nguyen geknackt, indem er eine Schwachstelle in der Software des Blu-Ray-Players ausnutzte. Zu einem öffentlich zugänglichen Jailbreak hat seine Methode bisher aber nicht geführt. Das ändert sich jedoch vielleicht schon bald durch eine weitere Entdeckung, die vor wenigen Tagen offengelegt wurde. Wir erklären euch, was genau erreicht wurde und warum es sich dabei noch um keinen "echten" Jailbreak der PS5 handelt.

Das ist ein Jailbreak: Ein Jailbreak setzt einen Großteil der Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft, die Sony getroffen hat, um sicherzustellen, dass auf der PS5 nur offiziell anerkannter Code ausgeführt wird. Hacker versuchen diese Sperren zu umgehen, um selbstgeschriebene Programme wie Spiele und Apps auf der Konsole lauffähig zu machen.

Zwei Hürden sind genommen

Für einen Jailbreak der PS5 müssen drei Barrieren überwunden werden, zwei davon sind momentan gefallen. Eine Schwachstelle des Internet-Browsers ist bereits seit längerem bekannt, da sie direkt von der PS4 übertragen werden konnte. Damit kann die Umgebung, innerhalb derer Nutzer*innen normalerweise agieren können, verlassen werden. Auf eine ähnliche Weise funktioniert der eingangs erwähnte Fehler in der Software des Blu-Ray-Players.

Beide Methoden öffnen die Tür für einen Angriff auf den Systemkern: Der sogenannte Kernel verwaltet sämtliche Prozesse eines Betriebssystems. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Systemkerns ist er besonders geschützt, wodurch es sehr schwierig ist, eigenen Code einzuschleusen. Das ist nun möglich, indem eine Schwachstelle in der Programmiersprache Java ausgenutzt wird, die schon bei der PS4 zu einem Jailbreak geführt hat und überraschenderweise bei der PS5 übersehen wurde.

Auf Basis dieser Funde ist es möglich einen Jailbreak zu entwickeln, der auf gleich zwei verschiedene Weisen - über den Browser oder via einer manipulierten Blu-Ray - vorgenommen werden kann. Welche nun besser ist, kann noch nicht gesagt werden, die Variante über den Internet-Browser ist allerdings noch sehr instabil und führt laut einer an der Entwicklung beteiligten Person nur in knapp 30 Prozent aller Versuche zu einem Erfolg.

Von einem vollständigen Jailbreak kann man derzeit außerdem noch nicht sprechen, da lediglich der Lese- und Schreibzugriff in einem eingeschränkten Maß erlangt wird. Damit lassen sich jedoch immerhin die Einstellungen für Entwickler*innen freischalten, wie der Mod-Entwickler Lance McDonald dokumentiert:

Über das versteckte Menü können zum Beispiel Spiele von einem USB-Laufwerk installiert, ohne entsprechende Lizenz im Account aber nicht gestartet werden. Für einen "richtigen" Jailbreak fehlt also die Möglichkeit, selbstentwickelte Spiele und Apps abzuspielen oder PS4-Titel zu modifizieren.

Die größte Barriere steht noch

Um Spiele, Apps und Modifikationen ausführen zu können, müsste noch der sogenannte "Hypervisor" ausgeschaltet oder umgangen werden. Der schottet Programme sozusagen vom Rest des Systems ab und bestimmt, welche Teile des Arbeitsspeichers von einem Spiel oder einer App ausgelesen werden können.

Aufgrund dieser Sperren sehen es führende Hacker als enorm schwierig an, die PS5 in Gänze zu knacken. Auf jeden Fall solle man nicht damit rechnen, dass man so flexibel wie auf der PS4 agieren könne, die Sicherheitsmaßnahmen der PS5 seien dafür zu streng. Informationen zum PS4-Jailbreak findet ihr hier:

Ein Jailbreak würde interessante Funktion bringen, aber auch gravierende Nachteile

Mit einem Jailbreak ließen sich wie bereits erwähnt selbstentwickelte oder modifizierte Spiele und Apps auf der Konsole starten. Auch blieben uns dann langfristig Titel erhalten, die aus dem PlayStation-Store genommen wurden oder noch rausgekickt werden. Ein solches Beispiel aus der Vergangenheit ist die legendäre P.T.-Demo, die bei Horror-Fans auch acht Jahre nach Erscheinen noch sehr beliebt ist.

Neben den Eigenentwicklungen wird aber auch die Software-Piraterie zum Thema, schließlich kann die Konsole nicht zwischen einer Raubkopie und einem Fan-Projekt unterscheiden. Wir weisen darauf hin, dass Erwerb, Anfertigung und Verbreitung von Raubkopien in Deutschland strafbar sind. Der Jailbreak selbst ist hingegen noch nicht illegal, da von euch gekaufte Hardware nur modifiziert wird, wie Rechtsanwalt Christian Solmecke auf YouTube betont.

Ihr braucht keine Angst vor Cheatern haben: Ein Jailbreak kann sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 nur im Verbund mit einer veralteten Version der Systemsoftware durchgeführt werden. Bislang wird davon ausgegangen, dass im Falle der Blu-Ray-Methode maximal die Version 4.50 aus dem Dezember 2021 für einen Jailbreak in Frage kommt, beim Weg über den Browser ist es die Version 4.03, die im Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Mit den Updates danach wurde die Lücke geschlossen.

Der Zugriff auf das PlayStation Network setzt jedoch stets die neueste Version voraus, auf eine niedrigere Version lässt sich nicht mehr zurückwechseln. Daher ist es ausgeschlossen, dass ihr in Multiplayer-Spielen auf der PS5 von Cheatern genervt werdet, die ihre Konsole geknackt haben.

Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass man bei einem Jailbreak auf viele Funktionen der PS5, die eine Online-Verbindung voraussetzen, nicht mehr zugreifen kann. Viele Neuerscheinungen lassen sich außerdem nur mit einer aktuellen Systemsoftware abspielen, darunter würden immerhin Highlights wie Elden Ring, Horizon: Forbidden West und auch Gran Turismo 7 zählen. So interessant ein Jailbreak auch wäre – wer würde schon auf solche Hits verzichten wollen?

Angenommen ihr könntet euch eine Mod für eines eurer liebsten PlayStation-Spiele wünschen, was würde sie verändern?