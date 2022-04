PS5 kaufen: Heute habt ihr wieder gute Chancen bei Amazon

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Update: Inzwischen ist der Drop der digitalen Version der PS5 bei Amazon bereits wieder vorbei.

Viele PlayStation-Fans sind weiterhin verzweifelt auf der Suche nach Sonys PS5, bekommen in Shops statt der erhofften Konsole aber fast dauerhaft eine Ausverkauft-Meldung präsentiert. Und selbst wenn die PS5 einmal verfügbar ist, gilt es schnell zu sein, denn die Kontingente sind oft schnell vergriffen. Da hilft es, wenn wir schon vorab über mögliche Drops bescheid wissen, um darauf lauern zu können, wann es losgeht. Eben so einen Drop könnte es heute wieder beim Onlinehändler Amazon geben - womöglich wieder mit Konsolen im fünfstelligen Bereich.

Prime-Hinweis ist auf Amazons PS5-Seite aufgetaucht

Der Hinweis "Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5" deutete schon in der Vergangenheit auf kommende Drops bei Amazon hin. In der Regel erschien der Text am Tag des Drops auf der Webseite - oftmals ist das bei Amazon Mittwochs. Jetzt ist es wieder soweit und der Hinweis ist aufgetaucht, wir können also mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem heutigen Drop rechnen.

Wann wird die PS5 bei Amazon verkauft? Einen genauen Startzeitpunkt gibt es zwar nicht, aber Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Amazon den Verkauf in der Regel im Verlauf des Vormittags startet, also zwischen 9-11 Uhr.

Wie viele Konsolen gibt es? Auch das gibt Amazon vorab nicht bekannt. Es gibt aber Hinweise, dass Händler aktuell Kontingente von über 10.000 Konsolen anbieten könnten.

Sony PlayStation 5 Disc-Version kaufen

Sony PlayStation 5 Digital Version kaufen

Hütet euch vor Falschangeboten: Wie immer gilt natürlich auch diesmal wieder: Achtet darauf, von wem das PS5-Angebot stammt. Auch Drittanbieter stellen die begehrte Konsole bei Amazon zum Verkauf, oft zu absurd hohen Preisen. Darunter sind auch imemr wieder Fake-Shops, die euch übers Ohr hauen und überhaupt keine PS5 verschicken.

Weitere Drops bei anderen Händlern könnten folgen

Auch wenn Amazon vorlegen sollte, die letzte Chance auf eine PS5 ist das heute natürlich nicht. Auch wietere Händler könnten in den nächsten Tagen wieder Konsolen bekommen, aktuell deutet vieles auf morgen, den 28. April 2022, als Termin für weitere PS5-Drops hin. Es lohnt sich also, ein Auge auf die üblichen Shops zu haben.

Schaut auch vor Ort vorbei: Zusätzlich bekommen Händler wie Media Markt und Saturn auch immer öfter Konsolen in die Geschäfte geliefert, die dann zumindest nicht sofort von skalpern abgegriffen werden können. Es kann sich also durchaus lohnen, auf gut Glück beim lokalen Geschäft eines der Händler vorbeizuschauen.