PS5 kaufen: Fetter Konsolen-Drop bei Amazon steht wohl kurz bevor

Viele PlayStation-Fans sind das Suchen inzwischen leid, aber an eine der begehrten PS5-Konsolen zu kommen, ist noch immer nicht so einfach. Ist die Konsole doch mal zu haben, ist sie meist schnell ausverkauft. Entsprechend nützlich ist es, bereits vorher Bescheid zu wissen, wann ein möglicher Drop stattfindet - Und das könnte jetzt beim Onlinehändler Amazon der Fall sein.

PS5 könnte bald bei Amazon verfügbar sein

Prime-Drop könnte schon morgen kommen: Ein*e User*in im Foraum-Sammelthread über PS5-Drops hat den frisch aufgetauchten Hinweis auf Amazon als erstes entdeckt. Auf der Produktseite der PS5 mit Laufwerk findet sich neuerdings wieder ein altbekannter Hinweis: "Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5".

In der Vergangenheit hat Amazon eben diesen Hinweis auf der PS5-Seite hinzugefügt, wenn ein Drop quasi in den Startlöchern stand. Basierend auf Amazon-Drops aus der Vergangenheit lässt sich damit sogar ein mögliches Datum samt Uhrzeit ableiten:

Wahrscheinliches Datum für PS5-Drop: Morgen, der 30. März 2022

Morgen, der 30. März 2022 Wahrscheinliche Uhrzeit: 8-10 Uhr. Zwar gibt es keinen genauen Zeitpunkt, jedoch fanden PS5-Drops in der Vergangeheit häufig in diesem Zeitrahmen statt.

Das deckt sich sogar mit einem Tweet von Amazon Video Games, die einen Drop für die US-amerikanische Amazon-Seite für morgen angekündigt haben:

Prime-Mitglieder bevorzugt

Für die deutsche Amazon-Seite gibt es zwar keine offizielle Ankündigung, aber die Hinweise decken sich mit dem Vorgehen der Seite in der Vergangenheit, sodass die Chancen auf einen PS5-Drop gut stehen.

Der größte Dämpfer ist allerdings, dass ihr eine Prime-Mitgliedschaft benötigt. Offiziell bekommen Nutzer*innen des Abos bei Amazon nur vorrangigen Zugriff auf die neuen Konsolen, in der Vergangenheit hat sich allerdings gezeigt, dass der Verkauf nur an Prime-User stattfindet, bzw. nicht genug PS5 vorhanden waren, um überhaupt in den freien Verkauf zu gehen.

Wartet ihr bei Amazon noch auf Konsolen-Drops?