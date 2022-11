PS5 kaufen: Sichert euch die Disc Edition mit God of War Ragnarök bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade die PlayStation 5 Disc Edition im Bundle mit God of War Ragnarök bestellen, für 619,99€. Damit ist das Paket 10€ günstiger als noch zu Anfang des Monats. Dieser Preisnachlass ist aber nicht der Grund, weshalb uns das eine eigene Meldung wert ist. Das Besondere ist vielmehr: Das Bundle ist bereits sei gestern Abend verfügbar und noch immer nicht ausverkauft. Möglicherweise kommen wir nach zwei Jahren also endlich in eine Phase, in der nicht jede neue Lieferung der PS5 binnen Minuten vergriffen ist. Hier kommt ihr zum Bundle:

Einen Haken hat die Sache allerdings: Geliefert wird die PlayStation 5 laut Shopseite erst ab dem 28. Dezember. Falls ihr sie gerne zu Weihnachten verschenken würdet, habt ihr also leider Pech gehabt.

Wie günstig bzw. teuer ist das Bundle?

Die unverbindliche Preisempfehlung für die PS5 Disc Edition wurde dieses Jahr von Sony auf 549,99€ (ursprünglich 499,99€) erhöht. God of War Ragnarök, dessen UVP in der PS5-Version bei 79,99€ liegt, könnt ihr einzeln auch für circa 70€ bekommen. Prinzipiell spart ihr also nicht beim Kauf des Bundles. Die PS5 einzeln zur UVP zu bekommen, dürfte aber schwierig werden. Selbst wenn Sonys Konsole mal verfügbar ist, wird sie nämlich fast immer im Bundle mit mindestens einem Spiel verkauft.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

Wenn man schon zwangsweise ein Spiel mit der PS5 mitkaufen muss, ist God of War Ragnarök definitiv eine gute Wahl. Der PlayStation-Exklusivhit ist unserer Meinung nach nämlich neben Elden Ring eines der besten Spiele des Jahres. Das liegt natürlich nicht zuletzt an der enorm hohen Produktionsqualität, der hervorragenden Inszenierung und den abwechslungsreichen, atmosphärischen Welten, die wir mit Kratos und seinem Sohn bereisen. Aber auch die temporeichen, blutigen Kämpfe spielen sich nach wie vor sehr gut. Mehr erfahrt ihr hier:

