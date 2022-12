PS5 kaufen: Bundle mit God of War Ragnarök und Gran Turismo 7 sofort lieferbar!

Nachdem man in den letzten Wochen schon viele PS5-Bundles vorbestellen konnte, die allerdings erst Ende Januar geliefert werden, bieten MediaMarkt und Saturn heute ein Bundle an, das auf Lager ist und laut Shopseite bis spätestens zum 20. Dezember versandkostenfrei geliefert wird. Dieses enthält die PS5 Disc Edition sowie God of War Ragnarök (als Download-Code) und Gran Turismo 7 (als physische Retail-Version). Hier bekommt ihr es:

Sonderlich günstig ist das Bundle nicht. Das Paket mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök kostet normalerweise 619 Euro, für Gran Turismo 7 kommen hier also nochmal stolze 75,99€ obendrauf. Das ist eine Menge für ein Spiel, das es bei MediaMarkt selbst gerade in der PS5-Version für 39,99€ im Angebot gibt. Aber falls ihr die PS5 noch als Weihnachtsgeschenk besorgen wollt, wird es dafür wohl nicht mehr viele Chancen geben, es sei denn vielleicht über Tarifdeals.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Der hohe Aufpreis für Gran Turismo 7 mag etwas schwer zu schlucken sein, aber immerhin God of War Ragnarök ist sein Geld zweifelsfrei wert. Der PlayStation-Exklusivhit gehört unserer Ansicht nach zu den besten Spielen des Jahres, in unserem GamePro-Test haben wir stolze 93 Punkte vergeben.

Diese hohe Wertung hat sich God of War Ragnarök nicht zuletzt durch die hohe Produktionsqualität, die tolle Inszenierung und das hervorragende Artdesign der abwechslungsreichen Welten, die wir bereisen dürfen, verdient. Aber auch das Gameplay ist erneut sehr gelungen, die spannenden Nahkämpfe gegen die vielfältigen Monster fühlen sich abermals sehr wuchtig an. Die Story weiß ebenfalls zu fesseln, wenngleich sie durch die recht lange Spielzeit manchmal nur langsam vorankommt. Mehr erfahrt ihr hier:

146 26 Mehr zum Thema God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test - Einfach nur göttlich!