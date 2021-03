PS5 knackt US-Rekord: Mit keiner Konsole wurde zum Release mehr Geld eingespielt

In Deutschland aber auch weltweit im März 2021 an eine PS5 zu gelangen, ist wahrlich nicht leicht. Trotz großer Knappheit und Lieferengpässen hat Sonys Next Gen-Konsole jetzt in den USA einen Verkaufsrekord geknackt. Laut Mat Piscatella vom Marktforschungsinstitut NPD Group konnte keine Konsole in den ersten vier Monaten nach Veröffentlichung mehr Geld einspielen als die PlayStation 5 - und das wohlgemerkt während einer Pandemie. Bereits Ende 2020 wurde bekannt, dass die Konsole weltweit 4,5 Millionen Mal an Händler ausgeliefert wurde.

Trotz Verkaufsrekord, Nintendo Switch weiter an der Spitze

Zwar stellt die PS5 in der Kategorie der neuen Hardware einen Rekord auf, erstaunlicherweise reicht das jedoch nicht für den ersten Platz unter den am meisten verkauften Konsolen auf dem US-Markt im Februar 2021.

Hier macht weiterhin die Nintendo Switch das Rennen, die so auch im neuen Jahr ihre Erfolgsgeschichte unaufhörlich fortsetzt und sowohl in Dollar-Umsätzen als auch in verkauften Einheiten vorne liegt.

Bereits Anfang Februar wurde bekannt, dass Nintendos Hybridkonsole mit knapp 80 Millionen verkauften Exemplaren lediglich intern von der Wii (101 Mio) und dem Nintendo DS (154 Mio) übertroffen wird. Bewahrheiten sich die offiziellen Verkaufsprognosen, sollte die Switch noch 2021 die 100 Millionen-Marke überschreiten.

Super Mario 3D World sorgt für Verkaufsschub

Auch in Sachen Software-Verkäufe schnappt sich die Switch in Form von Super Mario 3D World im Februar 2021 auf dem US-Markt den Platz an der Spitze. Der Switch-Port samt der Bowser's Fury-Erweiterung rangiert zudem auf dem zweiten Platz der Jahrescharts, lediglich übertroffen von CoD Black Ops: Cold War.

Nachfolgend listen wir euch weitere interessante Statistiken aus dem Twitter-Thread von Mat Piscatella auf:

Umsatz Gaming (Software, Hardware, Zubehör): Im Februar 2021 mit 4,6 Milliarden US-Dollar 35% höher als im Februar 2020. Im Jahresvergleich 2020/2021 ist der Umsatz gar um 39% gestiegen.

(Software, Hardware, Zubehör): Im Februar 2021 mit 4,6 Milliarden US-Dollar 35% höher als im Februar 2020. Im Jahresvergleich 2020/2021 ist der Umsatz gar um 39% gestiegen. Hardware-Verkäufe sind im Vergleich zum Vorjahr um 121% gestiegen. Mit einem Umsatz von 406 Millionen der stärkste Monat seit Februar 2011.

sind im Vergleich zum Vorjahr um 121% gestiegen. Mit einem Umsatz von 406 Millionen der stärkste Monat seit Februar 2011. Nintendo Switch nach Einnahmen jetzt auf Platz 2 der erfolgreichsten Nintendo-Konsolen in den USA. Platz 7 der erfolgreichsten Konsolen auf dem US-Markt aller Zeiten.

jetzt auf Platz 2 der erfolgreichsten Nintendo-Konsolen in den USA. Platz 7 der erfolgreichsten Konsolen auf dem US-Markt aller Zeiten. PlayStation-Games im Februar 2021: Cold War (1), Miles Morales (2), Persona 5: Strikers (3)

Cold War (1), Miles Morales (2), Persona 5: Strikers (3) Xbox-Games im Februar 2021: Cold War (1), Madden NFL 21 (2), AC Valhalla (3)

Cold War (1), Madden NFL 21 (2), AC Valhalla (3) Switch-Games im Februar 2021: 3D World (1), Mario Kart 8 (2), Anima Crossing (3)

3D World (1), Mario Kart 8 (2), Anima Crossing (3) Meistverkaufte Zubehör: Dualsense der PS5

