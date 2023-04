PS5-Patent zeigt: So sieht das neue Laufwerk aus – das auch noch leiser werden könnte

Die Laufwerke künftiger Sony-Konsolen könnten deutlich ruhiger werden.

Seit vielen Monaten bestehen Gerüchte, dass Sony die Blu-ray-Hardware in der PS5 gehörig umkrempeln möchte. Der Industrie-Insider Tom Henderson berichtete schon häufig über ein neues Modell, ein sogenanntes D-Chassis, das die Spezifikationen aller bisherigen Revisionen beibehält, jedoch über ein abnehmbares Laufwerk verfügt.

Ein jüngst veröffentlichtes Patent könnte einen ersten Blick darauf erlauben und gleichzeitig eine große Neuerung offenlegen: Das beschriebene Laufwerk soll Vibrationen vermeiden und somit die gesamte Konsole leiser machen.

Patent beschreibt stilles Laufwerk

Vor bereits zwei Jahren hat Sony ein Dokument beim US-amerikanischen Patentamt eingereicht, worin ein neuartiges Slot-In-Laufwerk gezeigt wird. Slot-In-Laufwerke kennen wir schon seit vielen Jahren, damit ist gemeint, dass Datenträger über einen simplen Roll- oder Bandmechanismus ins Innere gezogen werden.

Das Besondere am Sony-Patent ist der Aufbau der Gehäuse, in denen die mechanischen und elektrischen Komponenten verbaut sind. Diese sollen vom inneren Rahmen über einen Dämpfer abgekoppelt sein, der innere Rahmen wiederum über einen weiteren Dämpfer von der äußeren Hülle.

Die mit der Zahl 130 markierten Ringe sollen die Vibrationen auffangen und somit den Rahmen mit dem Laser und den Motor für die Discs stabilisieren.

Damit sollen Vibrationen eliminiert werden, die üblicherweise von einem rotierenden Datenträger auf die einzelnen Gehäuseteile über Verschraubungen übertragen werden. Das Gerüttel kann die Lautstärke einer Konsole ordentlich nach oben treiben, was vor allem bei gemütlichen Filmabenden nervt.

Im Umkehrschluss ist aber auch denkbar, dass sich eine Krafteinwirkung von außen nicht mehr so stark auf den Sitz der Disc auswirkt, während sie sich dreht. Lesefehler würden in vielen Fällen also ausgeschlossen werden.

Vertikale vs. horizontale Aufstellung Laufwerke sind bei einer vertikalen Platzierung der Konsole zumeist ein wenig lauter. Das liegt daran, dass sich die bei der Disc-Rotation entstehenden Kräfte auf wenige Punkte konzentrieren, statt sich über eine größere Fläche zu verteilen.

Wäre das Laufwerk für das nächste PS5-Modell denkbar?

Prinzipiell schon. Vor allem, wenn das Laufwerk tatsächlich abgesteckt werden kann und es sich nicht einfach nur um ein externes USB-Gerät handelt. Die mechanischen Bauteile des Steckmechanismus könnten in der Tat den Geräuschpegel der Konsole anheben, da sie eine Angriffsfläche für Vibrationen bieten würden. Die im Patent festgehaltene Technik könnte das Gewackel hingegen wieder reduzieren.

Über das Design des nächsten PS5-Modells geben die Zeichnungen im Patentantrag aber wenig Aufschluss, da sie vorrangig einem herkömmliche Blu-ray-Laufwerk gleichen, wie es auch in der PS4 und PS5 verbaut ist.

Über die beiden Rollen (als '20' gekennzeichnet) werden die Discs von rechts in die Konsole geführt. Insgesamt gleicht der Aufbau sehr dem bisheriger Slot-In-Laufwerke.

Als potenzielles Einsatzgebiet des neuen Laufwerks werden an vorderster Stelle jedoch Videospielkonsolen genannt. Wie bei allen Patenten ist allerdings Vorsicht geboten - nur selten werden sie Realität, auch wenn die Skizzen des Laufwerks überraschend detailliert festgehalten sind.

Welche Vorteile sich aus einem abnehmbaren Laufwerk ergeben würden, haben wir hier zusammengefasst:

Sony hat bisher keine Gerüchte über ein kommendes Modell kommentiert. Wie es mit der PS5 weitergeht, steht daher noch völlig in den Sternen. Die letzte Revision liegt schon ein wenig zurück, bei ihr hat sich der Stromverbrauch verringert und auch ihr Gewicht wurde reduziert, da der Kühler und die Hauptplatine verkleinert wurden.