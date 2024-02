'Die PS5 erreicht die letzte Phase ihres Lebenszyklus' sagt der Vizepräsident von Sony

Die PS5 wird langsam aber sicher älter.

Knapp dreieinhalb Jahre ist die PlayStation 5 inzwischen auf dem Markt und hat damit laut Sony jetzt so langsam die "letzte Phase ihres Lebenszyklus" erreicht. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass die PS5 bald in den Ruhestand gehen muss, aber wirkt sich durchaus auf die Strategie von Sony aus.

Sony rechnet mit fallenden Verkaufszahlen für die PS5

Laut einem Bloomberg-Bericht hat Sony Senior Vice President Naomi Matsuoka erklärt, dass Sony ab jetzt mit weniger Verkäufen für die Konsole rechnet. Entsprechend soll jetzt aber auch die Wirtschaftlichkeit anstelle der Verkaufszahlen im Fokus stehen:

Schauen wir nach vorne, wird die PS5 die letzte Phase ihres Lebenszyklus erreichen. Entsprechend legen wir einen größeren Schwerpunkt auf das Gleichgewicht von Rentabilität und Verkäufen. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass jährliche Verkäufe der PS5-Hardware mit dem nächsten Fiskaljahr zu fallen beginnen.

Diese Aussage folgt auf den jüngsten Finanzbericht von Sony, laut dem das Unternehmen seine angestrebten Verkaufszahlen für die PS5 nach unten korrigieren musste. Ursprünglich hatte man für das aktuelle Fiskaljahr, das noch bis zum 31. März 2025 läuft, mit 25 Millionen abgesetzen PS5-Einheiten gerechnet. Jetzt hat Sony seine Voraussage auf 21 Millionen runterkorrigiert.

Im gleichen Bericht wird auffällig auch mit einem Sinken der Software-Verkäufe gerechnet. Laut Sony sind im laufenden Fiskaljahr nämlich keine Releases von Spielen aus großen First Party-Franchises geplant:

Bedeutet das schon das Ende der PS5? Keine Sorge, die PS5 ist damit bei weitem noch nicht reif für das Konsolen-Altersheim. Höchstwahrscheinlich dürfte hier einfach gemeint sein, dass die Konsole damit die zweite Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht, sie also noch mindestens drei bis vier Jahre der Fokus von Sony bleibt.

Entsprechend wäre aber auch der perfekte Zeitpunkt für ein Mid-Gen-Refresh gekommen. Die gemunkelte PS5 soll zumindest Leaks zufolge auch noch 2024 erscheinen:

Aber auch zum Nachfolger PS6 gibt es bereits erste Gerüchte, laut denen die Next Gen-Konsole 2027 oder 2028 erscheinen könnte – und damit die PS5 punktgenau ablösen würde, wenn wir jetzt von der Hälfte ihres Lebenszyklus ausgehen.

Sogar das erste PS6-Spiel könnten wir bereits kennen: Nämlich der Hideo Kojima-Titel Physint. Bei der State of Play Anfang Februar hat er nämlich erklärt, dass das Projekt für "next Gen" erscheinen soll – da die PS5 Pro eher ein Mid-Gen-Refresh wäre, dürfte hier also die PS6 gemeint sein.

Habt ihr das Gefühl, dass die PS5 schon die Hälfte ihrer Lebenszeit erreicht hat?