PS5-Architekt sagt: Mittlerweile entwickeln wir schneller eine Konsole als die Spiele dafür

Mark Cerny ist für die Architektur der PS5 verantwortlich, kann aber wenig an den langen Entwicklungszeiten für Spiele ändern.

Aktuell läuft das Summer Game Fest, also DIE Gelegenheit, um sich von neuen Spiele-Releases zu überzeugen. Dass diese heutzutage so lange in der Entwicklung sind – sogar mehr Zeit in Beschlag nehmen als eine ganze Konsole – hat laut Sonys Mark Cerny einen ganz bestimmten Grund. Und gegen den ist der Systemarchitekt der PS4 und PS5 quasi machtlos.

Spiele können leichter entwickelt werden, brauchen aber immer mehr Zeit – daran liegt es

Darum geht's: Am Rande des Summer Games Fest hat Mark Cerny mit dem Industrie-Magazin GamesIndustry.biz gesprochen. In einem kurzen Interview ging er auf seine Rolle in der Spiele- und Konsolenentwicklung ein und lieferte zum Beispiel Einblicke, auf welche kuriose Weise er den Erfolg seiner Arbeit bemisst.

Für ihn sei unter anderem das Tempo, mit dem Spiele auf Konsolen gebracht werden können, entscheidend. Er hat sich dafür eine ganz simple Metrik überlegt:

„Eine Sache, die ich bei den Konsolen reduzieren möchte, ist die Zeit, die Entwickler*innen benötigen, um ihre Spiele auf den Weg zu bringen. Ich nenne sie 'vergangene Zeit bis zum Dreieck'. Damit soll festgehalten werden, wie lang es dauert, um eine Engine zu bauen, die es erlaubt, ein Dreieck auf dem Bildschirm darzustellen.“

Auf den frühen PS1- und PS2-Konsolen sei das sehr simpel innerhalb eines Monats möglich gewesen, auf der PS3 habe sich die Zeit jedoch versechsfacht. Bei der PS4 und PS5 konnte das Team von Cerny sie wieder auf ein bis zwei Monate reduzieren.

Cerny selbst ist sich jedoch einer paradoxen Eigenheit heutiger Spiele komplett bewusst, die sich daraus ergibt:

„Ich sollte es nicht, aber ich verbringe viele Zeit in Foren. Wenn die Zeit, ein Dreieck auf den Bildschirm zu bringen, so enorm reduziert wurde, wie kann es dann sein, dass Spiele so viele Jahre in der Entwicklung benötigen?“

Der leitende PS5-Techniker macht diesen Kritikpunkt an der Industrie an genau einer Sache fest: Die Studios haben sich einfach dazu entschieden, gigantische Projekte zu starten, die dann 6 oder 7 Jahre bis zur Fertigstellung benötigen.

Er selbst könne dagegen kaum etwas tun, sondern lediglich die Hardware und Software-Tools liefern, damit Entwickler*innen ihre Ideen verwirklichen können. Im Falle einer neuen Konsole dauere das in etwa 4 Jahre, also weitaus weniger als bei einem Spiel.

Mit der AAA-Flaute und den langen Wartezeiten zwischen Fortsetzungen großer Titel müssen wir uns also wohl abfinden, denn eine reduzierte Qualität würden wohl die wenigsten Fans für mehr Releases in Kauf nehmen. Eine ziemliche Zwickmühle!

Cerny ist überrascht, wie rasch Studios die PS5-Technik eingesetzt haben

Neben der reinen Entwicklungszeit hat sich Cerny auch noch zu den neuen Features der PS5-Generation geäußert. So habe er etwa nicht damit gerechnet, dass die präzise Lichtstrahlensimulation Ray-Tracing so rasch in Spielen eingebaut werden würde.

Schon zum Launch der PS5 unterstützte Spider-Man: Miles Morales beispielsweise die aufwendige Technik, dabei habe Cerny erwartet, dass Ray-Tracing erst nach drei oder vier Jahren zum Einsatz kommen würde. Also… jetzt gerade. Naja, knapp verschätzt!

Das Spider-Man-Spin Off mit all seiner Grafikpracht in Aktion:

2:02 Spider-Man Miles Morales - Stylisher Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Spiel - Stylisher Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Spiel

Auch habe er damit gerechnet, dass fast alle Spiele in 30 fps laufen würden. Dass 60 fps für lange Zeit zum Quasi-Standard werden würden, habe ihn völlig überrascht. Aber gut, so ganz halten aktuelle Spiele sich ja nicht mehr daran – aufwendigere Grafik macht 60 fps-Modi derzeit sehr instabil oder aufgrund niedriger Auflösungen unscharf.

Und auch einen kleinen Seitenhieb konnte sich Cerny nicht verkneifen. In einem Video versuchte der Tech-Youtuber Linus einen leistungsfähigen PC zum Preis einer PS5 zusammenzuschrauben. Mit seinem Vorhaben ist er aber gewaltig gescheitert:

Cerny dazu:

„Klar, mit Gebrauchtteilen kommst du auf 500 Dollar, aber du kannst auch nach einer gebrauchten PS5 suchen und zahlst dann 300 Dollar. Solang wir weiter unser sehr nettes Paket schnüren, haben Konsolen eine strahlende Zukunft.“

Und da können wir ihm nur zustimmen. Konsolen werden wir wohl kaum in den nächsten Jahren loswerden, vor allem nicht die PlayStation.

Seht ihr das genauso? Und hättet ihr gedacht, dass eine Konsole so viel schneller entwickelt ist?