PS5 und DualSense bekommen 3 schicke neuen Farben und so sehen sie aus

Die PS5-Seitenplatten und die Controller gibt es bald in neuen Farbvarianten.

Gestern Abend beziehungsweise Nacht fand die September 2023-Ausgabe von Sonys State of Play statt. Neben einigen Spieleankündigungen gab es auch eine erfreuliche News für alle, die ihrer PS5-Konsole sowie ihrem DualSense einen neuen Anstrich verpassen wollen: Sony hat drei neue Farben für die Seitenplatten sowie den Controller vorgestellt – und diesmal wird's metallisch.

Das sind die drei neuen Farben für den DualSense und die PS5-Seitenplatten

Das sind die drei neuen Farbvarianten, die es sowohl für die Seitenplatten als auch für den DualSense geben wird:

Volcanic Red

Cobalt Blue

Sterling Silver

Release - Wann erscheinen die neuen Farben für die Seitenplatten?

Volcanic Red - erhältlich ab 3. November 2023

Cobalt Blue - erhältlich ab 3. November 2023

Sterling Silver - erhältlich ab 26. Januar 2024

Preis für ein PS5 Konsolen-Cover-Set: 59,99 Euro (UVP).

Vorbestellbar ab: 4. Oktober um 10 Uhr "direkt bei PlayStation auf direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellen", laut PlayStation Blog.

Und so sehen die dazugehörigen DualSense-Controller in den neuen Metallic-Farben aus:

Die neuen DualSense-Metallic-Farbvarianten.

Release - Wann erscheinen die neuen Farben für die DualSense-Controller?

Volcanic Red - erhältlich ab 3. November 2023

Cobalt Blue - erhältlich ab 3. November 2023

Sterling Silver - erhältlich ab 26. Januar 2024

Preis für einen Controller: 79,99 Euro (UVP).

Vorbestellbar ab: 4. Oktober um 10 Uhr "direkt bei PlayStation auf direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellen", laut PlayStation Blog.

Standardmäßig wird die PlayStation 5 in weiß ausgeliefert. Zusätzlich zu den neuen Metallic-Farben könnt ihr die Konsole bereits seit einiger Zeit auch schwarze und rote Seitenteile hüllen. Zudem gibt es die Seitenplatten in Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple, die wir euch im oben verlinkten Artikel genauer zeigen. Die gleichen Farbvarianten gibt es auch für den DualSense.