Sonys neue farbige PS5-Seitenteile kommen bald und die Tage der weißen Konsole sind endgültig gezählt

Das PS5-Design stieß zum Launch nicht nur auf Gegenliebe: Viele Fans wünschten sich andere Farben als das schnöde weiß gewünscht. Ihre Gebete wurden erhört und nach einiger Zeit kamen auch rote und schwarze Seitenteile in den Handel. Den DualSense-Controller gibt es nun auch schon seit geraumer Zeit in drei weiteren Farben. Genau die kommen demnächst auch als Seitenteile auf den Markt. Ihr habt dann also endlich auch bei der Konsole mehr Wahlmöglichkeiten.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

PS5-Seitenteile erscheinen endlich in zu Controller passenden Farben

Darum geht's: Die PS5 gibt es nur in weiß, aber ihr könnt aktuell auch schwarze und rote Seitenteile kaufen, um sie auszutauschen. Bald kommen mit Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple drei weitere Farben für die Seitenteile hinzu. Den DualSense-Controller könnt ihr schon seit einiger Zeit auch in diesen drei Farben kaufen.

In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation-Blog wurde jetzt angekündigt, dass die Seitenteile in den neuen Farben endlich auch einen offiziellen Termin haben. Angekündigt wurden sie schon vor einiger Zeit, waren aber noch nicht erhältlich. Das dauert jetzt aber nicht mehr lange. So sehen die PS5-Cover aus:

Link zum YouTube-Inhalt

Verschönert eure Konsole jetzt schon in Rot und Schwarz

Ab wann gibt es die neuen Farben? Der Termin steht jetzt endlich fest: Ihr müsst euch nur noch bis zum 17. Juni 2022 gedulden. Dann könnt ihr die drei neuen Farben der PS5-Cover auf direct.playstation.com bestellen, wenn ihr in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden oder Luxemburg wohnt. Wenn es wie bei den Controllern läuft, gibt es die drei neuen Farben dann später auch noch im regulären Handel.

Sony und PlayStation sorgen abseits davon gerade auch noch mit anderen Themen für Schlagzeilen. Unter anderem damit, dass sich CEO Jim Ryan in einer merkwürdigen Email zur Schwangerschaftsabbruch-Debatte in den USA geäußert hat. Außerdem wurden kürzlich eine erste Auswahl der Spiele bekannt gegeben, die zukünftig in den Extra- und Premium-Varianten von PS Plus verfügbar sein werden.

Wie steht ihr zu den Farben? Welche Seitenteile würdet ihr am liebsten an eure PS5 anbringen?