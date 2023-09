State of Play heute: Uhrzeit, Livestream und welche Spiele Sony diesmal zeigen will

Heute findet eine neue State of Play-Ausgabe statt.

Sony State of Play im September 2023 angekündigt: Nach längerer Durststrecke steht uns heute endlich wieder eine neue Ausgabe von Sonys hauseigenem PlayStation-Event bevor. Die neuste State of Play startet bereits heute Abend. Hier findet ihr die Uhrzeit, die verlinkten Livestreams und was Sony diesmal überhaupt zeigen will. Und so viel vorab: Um First-Party-Titel wird es bei dem heutigen Event (leider) nicht gehen.

Datum und Uhrzeit - Wann findet Sonys State of Play im September 2023 statt?

Datum: Donnerstag, den 14. September 2023

Uhrzeit: Ab 23 Uhr (deutscher Zeit)

Livestream - Wo kann ich die September-State of Play heute schauen?

Ihr könnt die State of Play wie gewohnt unter anderem via YouTube schauen, den für heute um 23 Uhr geplanten Stream betten wir hier für euch ein:

Ihr könnt das Event außerdem auf Twitch und TikTok verfolgen:

Welche Spiele stehen diesmal im Fokus?

Folgendes schreibt Sony dazu auf dem offiziellen PlayStation Blog:

Die morgige Ausgabe wird sich auf Updates zu kürzlich angekündigten Spielen konzentrieren, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Von Indie- und PS VR2-Highlights bis hin zu den größten neuen Titeln unserer Drittanbieterpartner – unsere neueste Show bietet für alle Spieler etwas!

First-Party-Titel spielen diesmal also keine große Rolle, vielmehr geht es um Third-Party-Games, Indie-Spiele und Titel für PS VR2. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass Sony am Ende der Veranstaltung die ein oder andere Überraschung für uns parat hat, davon ausgehen solltet ihr aber nicht.

Neuigkeiten zu Marvel's Spider-Man 2 morgen

1:56 Im neuen Marvel's Spider-Man 2-Trailer könnt ihr Venom erstmals komplett sehen

Daneben gibt es weitere erfreuliche Nachrichten, denn am morgigen Freitag (der 15. September) fällt das Embargo für Hands on-Berichte zu Insomniac Games' kommenden Superhelden-Abenteuer Marvel's Spider-Man 2. GamePro hat den Open World-Titel ebenfalls angespielt, ihr findet unsere große Preview morgen um 17 Uhr auf der Website!

