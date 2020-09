Sony zeigt neuen PS5-Trailer, aber das wichtigste fehlt immer noch

Die Geheimhaltung von Preis und Release-Datum der Next Gen-Konsolen erfordert bei vielen Spieler*innen diesmal besonders viel Geduld und Nerven. Seit Monaten halten sich Sony und Microsoft bedeckt, wenn es um die größten beiden Fragezeichen geht, die noch über die PS5 und Xbox Series X schweben.

Sony hat vor wenigen Stunden einen neuen Trailer beziehungsweise Werbespot zur neuen PlayStation veröffentlicht, Preisgestaltung und Erscheinungstermin werden aber auch darin nicht enthüllt.

PlayStation 5-Exklusivtitel im Fokus

Das ist der neue PS5-Trailer:

Was zeigt das Video? Das 30 Sekunden lange Video mit dem Titel "Breathtaking Immersion" (atemberaubende Immersion) zeigt in kurzen Ausschnitten die großen PS5-Exclusives, die in Zukunft auf uns zukommen, darunter Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls und Horizon 2 Forbidden West. Eine Übersicht aller bestätigten PS5-Exklusivtitel findet ihr übrigens in einer separaten GamePro-Liste:

Zudem wird in Schlagworten noch einmal auf die neuen Features der Next Gen-Konsole eingegangen: 3D Audio! Adaptive Triggers! Haptisches Feedback! Das klingt alles cool, aber eben nicht neu.

Wie reagiert die Community? Der Trailer selbst kommt auf Youtube gut bei den Fans an, zumindest wenn wir uns die vielen Likes und nur wenigen Dislikes anschauen. In der Kommentarsektion macht sich hingegen eine Mischung aus Unmut und Ungeduld breit, gepaart mit einer Prise Humor. Youtube-Mitglied Hugh G Rection fast die Situation perfekt zusammen:

"Ich: Preis?

Sony: Adaptive Triggers!

Ich: Preis?

Sony: 3D Audio!"

Gerüchte zu baldigem PS5-Event - naht der Reveal von Preis und Release?

Aktuell spekulieren viele Fans darauf, dass schon in der nächsten Woche das nächste große Sony-Event stattfinden könnte, auf dem die PlayStation-Macher*innen dann endlich die Katze aus dem Sack lassen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Solange hat GamePro selbst 15 (nicht ganz ernst gemeinte) Vorschläge für die Enthüllung von Release-Datum und den Preis der PS5:

Alle offiziell bestätigten PS5-Infos findet ihr in der großen GamePro-Übersicht.

