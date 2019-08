Sieht so die PS5 aus? Neues Hardware-Patent sorgt für Verwirrung

Ist das der Look der PS5, ein DevKit oder nur ein Beamer? Kurz und knapp: Wir wissen es auch nicht. Aber es gibt ein neues Hardware-Patent von Sony, das aktuell das Internet in helle Aufregung versetzt und für jede Menge Rätselraten sorgt. Die niederländische Seite LetsGoDigital hat offenbar ein Sony-Patent ausgegraben, bei dem es sich um ein (vorläufiges) Design der PlayStation 5 handeln könnte.

Mysteriöses Sony-Patent könnte das Design der PS5 zeigen

Sieht so womöglich die PS5 aus? Das Patent sollte mit größtmöglicher Vorsicht genossen werden. Aktuell steht nicht fest, um was es sich dabei handelt. Es stammt allerdings offenbar von Sony Interactive Entertainment, wurde wohl in Brasilien eingereicht und soll von Yusuhiro Ootori designt worden sein.

Seitlich am Gerät befinden sich anscheinend jede Menge Lüftungsschlitze. In der Mitte prangt eine V-Form und an der Vorderseite gibt es wohl diverse Knöpfe sowie Anschlüsse und möglicherweise ein Disk-Laufwerk.

LetsGoDigital hat noch mehr Bilder aufgetan, die das Gerät aus verschiedenen Perspektiven zeigen.

Oder ist es nur ein DevKit? Viele Menschen scheinen zu glauben, dass es sich dabei um das Design der PS5-DevKits handelt. Die DevKits dürften mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits in den Händen der Entwickler sein. Aber es wirkt dann doch ziemlich unwahrscheinlich, dass sie so aussehen.

Sieht so die PS5 aus? Was dafür & was dagegen spricht

Das spricht dafür, dass es die PS5 ist: Es ergibt wenig Sinn, für ein DevKit Patente einzureichen. Sie benötigen keinerlei Patente, weil sie sowieso nicht kommerziell verwertet werden. Genau so wenig sinnvoll erscheint es, sich ein derartiges Design nur für DevKits auszudenken. Bei denen kommt es nur auf die Hardware an, nicht den Look, oft sind es einfach nur PC-Tower-artige Kisten.

Dann wäre da der Look: Das V könnte für die römische 5 stehen. Auch die Anzahl der USB-Anschlüsse an der Front würde mit fünf zur PlayStation 5 passen.

Das spricht dagegen: Es könnte alles Mögliche sein. Ein Beamer, ein VR-Gerät oder ein Design-Entwurf für irgendetwas völlig anderes. Das Ganze könnte auch ein elaborierter Fake sein. Wir bleiben skeptisch und das solltet ihr auch.

Was glaubt ihr: Sieht so vielleicht die PS5 aus? Oder haltet ihr das mysteriöse Gerät für etwas anderes?