Die PS5 kostet nicht mehr als 500 Dollar, sagt Ex-Xbox Marketing-Chef

Sony hat zwar zur PS5 schon einige brennende Fragen beantwortet aber der Preis ist immer noch schleierhaft. Gerüchten nach befindet sich dieser irgendwo zwischen 500 und 700 Euro. Ein ehemaliger Xbox-Chef macht jetzt aber Mut, dass die Konsole nicht so teuer wird, wie manche befürchten.

Auf Twitter hat der ehemalige Xbox Marketing-Chef Albert Penello seine Zweifel an einen Preis über 500 US-Dollar bekannt gemacht. Das hatte er zu einem der Gerüchte mit einem Preis von 600 US-Dollar zu sagen:

I believe in the saying "never say never"



But I gotta say never. No way this console is over $499.