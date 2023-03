PS5 im Oster-Angebot: Bundle mit God of War Ragnarök jetzt dank Gutschein zum Toppreis sichern

Dank eines Oster-Gutscheins könnt ihr die PS5 Disc Edition mit God of War Ragnarök jetzt besonders günstig bekommen.

Bei Ebay könnt ihr euch jetzt das Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök sehr günstig sichern. Wenn ihr den Rabattcode OSTERN23 verwendet, bekommt ihr 50€ Extra-Rabatt und bezahlt damit nur noch 559€ statt 609€. So günstig bekommt ihr das Bundle laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 619€. Hier kommt ihr zum Angebot:

Wie lange das Angebot gültig sein wird, ist schwer zu sagen. Es könnte sehr schnell ausverkauft sein. Der Versand ist kostenlos, geliefert wird laut Produktseite innerhalb von drei Tagen. Bei dem Anbieter handelt es sich um den größeren Ebay-Händler SBDirect mit 98,7 Prozent positiven Rezensionen.

Durch den Ebay-Geschenkgutschein OSTERN23 bekommt ihr übrigens bis zum 5. April noch viele weitere Produkte bis zu 20 Prozent günstiger, darunter auch einige Gaming-Angebote. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

God of War Ragnarök hat nicht umsonst in unserem Test satte 93 Punkte abgestaubt. Das Actionspiel überzeigt wie schon sein Vorgänger nicht zuletzt durch seine hervorragende Produktionsqualität und das tolle Artdesign der Welten aus der nordischen Mythologie. Aber auch das Kampfsystem macht wieder eine Menge Spaß, vor allem durch seine wuchtigen Nahkampfangriffe. Die Story ist ebenfalls sehr gelungen, wenngleich sie aufgrund der recht langen Spieldauer von rund 30 Stunden ab und zu mal etwas durchhängt.

Alternative: PS5 + Resident Evil 4

2:28 Resident Evil 4 - Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Die PlayStation 5 ist schon seit Anfang des Jahres gut verfügbar, in den letzten Wochen sind auch immer wieder Bundles mit ansehnlichem Rabatt aufgetaucht. So könnt ihr die PS5 Disc Edition aktuell bei MediaMarkt und Saturn im Bundle mit dem gefeierten Remake des Horrorklassikers Resident Evil 4, das in unserem Test ebenfalls auf 93 Punkte kommt, für nur 569€ bekommen: