PS5 Pro: Laut Leak erhalten einige Studios bereits Dev Kits neuer Modelle

Die PS5 ist zwar noch nicht in allen Haushalten angekommen, doch Sony arbeitet im Hintergrund wohl bereits am Nachfolgermodell, ähnlich wie es bei der PS4 Pro und Microsofts Xbox One X der Fall war. Dabei handelt es sich nicht um eine völlig neue Konsolengeneration, sondern vielmehr um technisch aktualisierte und hochwertigere Versionen der ursprünglichen Generation.

Sony hat die Existenz der Upgrade-Versionen zwar noch nicht bestätigt, doch einem bekannten GTA-Insider zufolge soll es nun handfeste Beweise geben, dass sich die Konsole aktuell in der Entwicklung befindet.

Dev Kits auf dem Weg zu AAA-Studios

Worum geht es? Wie Tez2 im GTA-Forum berichtet, sollen die meisten AAA-Studios bereits die Dev Kits des Konsolen-Upgrades erhalten haben. Spätestens Anfang 2023 sollten alle größeren Entwicklerstudios dann damit versorgt sein. Die Dev Kits sind dazu da, um die Spiele während ihrer Entwicklung an die neue Hardware anzupassen. Dementsprechend sollte ein Release der neuen Konsolen in der kommenden Zeit erfolgen.

Wie sicher ist das? Auf die Nachfrage, ob Tez2 das Ganze nur spekuliert oder sich sicher ist, antwortet er, dass er sich „sehr sicher sei“. Allerdings ist das noch lange kein Beweis dafür, dass sich die PS5 Pro auf dem Weg befinded.

Alle Gerüchte zu einer möglichen PS5 Pro könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Abseits davon gab es vor wenigen Wochen vom renomierten Leaker Tom Henderson auch einen Bericht laut dem Sony an einem Modell mit einem komplett neuen Feature arbeiten soll: So könnte eine zukünfitge PS5 nicht mehr in zwei Versionen sondern stattdessen mit abnehmbarem Laufwerk kommen. Ob Tez2 mit dem Modell-Upgrade das gleiche oder noch ein anderes Pro-Modell meint, stellt er nicht klar.

Alle Infos zum Bericht von Tom Henderson gibt's hier:

Möglicher Release in 2023/2024

Wann könnte das neue Modelle kommen? Dank eines Berichts wissen wir bereits, dass der Release für die Nachfolgermodelle der PS5 und Xbox Series X/S irgendwann in 2023 oder 2024 sein könnte. Doch hier steht eine Bestätigung von Sony und Microsoft noch aus, es handelt sich also nicht um eine offizielle Information.

Wie bei allen Gerüchten sollten wir auch dieses mit äußerster Vorsicht genießen. Durch den Konsolenmangel der aktuellen Generation könnte es sein, dass Sony seine Pläne immer noch nach hinten verschiebt. Wir dürfen also gespannt sein, wann die neuen Modelle den Markt erreichen.

