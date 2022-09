GTA 6-Entwicklung wurde zum RDR 2-Release komplett neu gestartet, sagt bekannter Insider

Bis wir GTA 6 endlich selbst spielen können, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Möglicherweise ist es 2024 so weit, aber Rockstar und Take-Two äußern sich aktuell noch nicht offiziell. Die Entwicklung am neuen Titel könnte allerdings, glauben wir einem bekannten Insider, schon vor dem Release von Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 begonnen haben, dann aber noch mal einen kompletten Neustart bekommen haben. Wir verraten euch mehr über das Gerücht.

Angeblicher Entwicklungs-Reboot

Der bekannte Insider Tez2 hat seinen Post zum Thema in GTAForums veröffentlicht. Darin heißt es wortwörtlich (in der Übersetzung):

Die Entwicklung von [GTA] 6 war vor dem Release von RDR2 in vollem Gange, aber bekam ungefähr zu der Zeit, als RDR2 erschienen ist, einen Reboot.

Der Insider äußert sich auch zu den möglichen Gründen für den Neustart der Entwicklung: Angeblich hätten hier Bedenken in Sachen Crunch, aufgrund von der geplanten enormen Größe des Spiels, eine Rolle gespielt. Der Insider erinnert diesbezüglich an einen Bloomberg-Report, nach dem das Spiel ursprünglich eigentlich Vice City und eine große südamerikanische Stadt beinhalten hätte sollen, was dann aber wieder verworfen wurde.

Zusätzlich habe aber wahrscheinlich, so Tez2, auch eine neue Animationstechnik eine Rolle gespielt. Der Insider nennt ein neues Rockstar-Patent, das zu realistischerem Verhalten der NPCs führen soll. Tez2 führt dazu aus:

[...] Die Erfinder [der neuen Technik] sind erst 2019 zu Rockstar Games gekommen. [...]

Da es sich allerdings nur um Gerüchte und Spekulationen, nicht um offizielle Aussagen handelt, solltet ihr das Ganze mit Vorsicht genießen.

Mehr zu GTA 6 erfahrt ihr hier:

GTA 6 ist aktuell ein Dauergast in den Schlagzeilen aufgrund eines Mega-Leaks. Ganze 90 Videos wurden von einem Hacker geteilt, was für neue Erkenntnisse über das neue Open World-Spiel sorgte, aber auch für Diskussionen, da das bereits ältere Material noch sehr unfertig aussah. Das wiederum hat unter anderem auch dazu geführt, dass andere Entwicklerteams frühe Versionen ihrer Spiele gezeigt haben.

Haltet ihr die Aussage des Insiders für realistisch?