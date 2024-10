PS5 Pro: So sehen die Verpackung und das Enhanced Label der neuen Konsole aus

So sieht der Karton der PS5 Pro aus. (Quelle: Famitsu)

Am 7. November erscheint mit der PS5 Pro die verbesserte Variante der beliebten PlayStation 5. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die sowohl den Lieferkarton der Konsole als auch das Enhanced-Label auf einer Spielhülle zeigen. Große Änderungen zu den Vorgängern bleiben dabei aus, trotzdem ist die Verpackung der PS5 Pro auf den ersten Blick erkennbar.

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Autoplay

So sieht die Box der PS5 Pro aus

Die japanische Spiele-Zeitschrift Famitsu hat die Bilder in einem Post auf der Social-Media-Plattform X geteilt. Dementsprechend ist natürlich die japanische Verpackung zu sehen. Die Box dürfte aber beim Design in allen Ländern gleich aussehen.

Hier könnt ihr euch den Post und die Bilder ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was im Vergleich zu den Verpackungen der PS5 und der PS5 Slim direkt auffällt, ist die Hauptfarbe. Während die Box bei den beiden schon erhältlichen Konsolen größtenteils in Weiß gehalten ist, dominiert beim Karton der PS5 Pro die Farbe Schwarz.

Ansonsten ist das Design ziemlich ähnlich, nur der DualSense ist auf der Vorderseite nicht mehr abgebildet. In einem Post von Zuby_Tech ist zu sehen, wie der Karton im Größenvergleich abschneidet. Demnach ist die Box ungefähr so groß wie die der PS5 Slim und damit deutlich kleiner als die der Standard-PS5.

Hier der Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zuby_Tech hat zudem ein weiteres Bild geteilt. Darauf ist eine Spielhülle des kommenden Strategiespiels Empire of the Ants zu sehen. In der linken unteren Ecke ist ein Sticker angebracht, der darauf hinweist, dass der Titel für die PS5 Pro verbessert wurde. Ein ganz ähnliches Logo wird auch im PS Store verwendet.

So sieht das Label aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Vorfreude auf den Release der neuen Konsole steigt also langsam. Am 7. November erscheint die PS5 Pro dann weltweit und wir erfahren, wie groß der Leistungsunterschied im Vergleich zur normalen PS5 tatsächlich ausfällt und ob der umstrittene Preis tatsächlich gerechtfertigt ist.

Wie gefällt euch das Design? Habt ihr eine PS5 Pro bestellt?