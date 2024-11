Die PS5 Pro kommt mit mehr Power, aber Überraschung! Sie verbraucht häufig weniger Strom als das Original

Wir haben den Stromverbrauch der PS5 Pro gemessen und wurden überrascht.

Mit der PS5 Pro hat Sony jüngst die bisher leistungsstärkste PlayStation auf den Markt gebracht. Bei mehr Hardware-Power stellt sich natürlich die Frage, ob im Gegenzug höhere Kosten durch einen steigenden Stromverbrauch auf euch zukommen. Im Test der PS5 Pro sind wir jedoch auf ein überraschendes Ergebnis gestoßen, das euch freuen dürfte.

Die PS5 Pro im Stromverbrauch-Test

Um einen adäquaten Vergleich anzufertigen, haben wir den Stromverbrauch der PS5 Pro und dem der Ur-PS5 (CFI-1000 und CFI-1100) per Energiemessgerät erfasst.

Dabei haben wir sowohl den Verbrauch im Hauptmenü/Dashboard gemessen, als auch geschaut, wie sich Sonys neue Power-Konsole beim Spielen schlägt.

Stromverbrauch im Hauptmenü:

PS5: 56,5 Watt (Leerlauf), 71 Watt (aktive Nutzung)

56,5 Watt (Leerlauf), 71 Watt (aktive Nutzung) PS5 Pro: 53,5 Watt (Leerlauf), 67 Watt (aktive Nutzung)

Stromverbrauch beim Spielen von The Last of Us Part 1:

PS5: 237 Watt

237 Watt PS5 Pro: 228 Watt (Leistungs-Grafikmodus), 239 Watt (Pro-Grafikmodus)

Fazit zum Stromverbrauch der PS5 Pro

Im Gegensatz zur PS4 Pro, die damals deutlich mehr Strom als die Basis-PS4 verschlang, sieht das bei der PS5 Pro im direkten Vergleich zur "normalen" PS5 bei der Energieaufnahme erfreulicherweise ganz anders aus. Zwar sind die Unterschiede was den Stromverbrauch anbelangt verhältnismäßig gering, dennoch überrascht, dass die leistungsfähigere Konsole im Durchschnitt ein kleines bisschen effizienter ist.

Ursache dafür dürfte ein 4 Nanometer-Fertigungsverfahren sein, das bei der PS5 Pro zwar noch nicht bestätigt wurde, aber von Tech-Experten und Branchen-Insidern vermutet wird.

Das würde auch Sinn ergeben: Kleinere Fertigungsstrukturen (die ersten beiden PS5-Revisionen wurden mit einem 7 Nanometer-Prozess gefertigt) sorgen dafür, dass der weitaus komplexere Chip der PS5 Pro auf die Gesamtfläche runtergerechnet nicht viel größer ausfällt. Und je kleiner ein Chip, desto weniger Strom wird zum Betrieb benötigt.

Die PS5 Pro ist seit dem 07. November 2024 zum Preis von 799 Euro (ohne Laufwerk und Standfuß) verfügbar.

Im GamePro-Test konnte die Konsole vor allem durch ein spürbares Plus an Performance und die gesteigerte grafische Qualität – unter anderem durch PSSR und mehr Ray-Tracing-Power – überzeugen. Neben der oben angesprochenen Energieeffizienz, ist die PS5 Pro zudem in Betrieb angenehm leise.

Überraschen euch die Messdaten oder habt ihr in puncto Stromverbrauch mit einem kleinen Vorteil gegenüber der Standard-PS5 gerechnet?