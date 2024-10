PS5 Pro: GameStop Trade-In oder alte PS5 verkaufen? So kommt ihr günstig an die neue Power-Konsole

Die PS5 Pro ist ganz schön teuer, ihr könnt sie aber immerhin leicht mit der eurer alten Konsolen gegenrechnen.

Die PS5 Pro dürfte das Budget vieler Spieler*innen sprengen, es gibt aber ein paar Möglichkeiten ihn zu drücken. Logischerweise könnt ihr auf einen Angebotspreis warten oder die Pro mit dem Verkauf oder Eintausch eurer alten PS5 gegenfinanzieren. Das schlägt zum Beispiel der Ex-Blizzard-Chef Mike Ybarra vor in einem Tweet auf X vor.

Aber ist das wirklich ein gravierender Spartipp? Wie haben mal geschaut, wie viel ihr für eure Konsolen bekommt und wie ihr das meiste für den Pro-Kauf herausholt.

Letztes Update am 23. Oktober: Wir haben die Aktionspreise von GameStop für den PS5 Pro Trade-In hinzugefügt.

Was bringt ein Trade-In bei GameStop?

GameStop bietet seit Jahrzehnten die Möglichkeit an, alte Konsolen gegen neue einzutauschen, und das ist auch heute noch so. Bei der PS5 Pro gibt es aber gleich eine besondere Trade-In-Aktion für die PS5 Pro.

Das ist der Aktionspreis für die PS5 Pro-Trade-Ins

Möchtet ihr aktuell günstiger an eine PS5 Pro kommen, dann könnt ihr eure alte Konsole bei GameStop abgeben und erhaltet laut der Webseite dafür einen besonderen Trade-In-Preis:

PS5 Originalmodell Digital Edition: 280 Euro

280 Euro PS5 Originalmodell Disc Edition: 320 Euro

320 Euro PS5 Slim Digital Edition: 310 Euro

310 Euro PS5 Slim Disc Edition: 350 Euro

Voraussetzung: Die einzutauschende PS5 muss inklusive Zubehör (sprich Controller) abgegeben werden, wenn ihr eure Reservierung für die PS5 Pro abholt. Erst dann erhaltet ihr die Konsole zum günstigeren Preis. Dadurch könnt ihr keine Datenübertragung zwischen der alten und der neuen PS5 machen.

Das ist der normale Trade-In-Preis bei GameStop

Wir haben bei mehreren GameStop-Niederlassungen mal nachgefragt, was eine PS5 oder PS5 Slim bei einem Trade-In üblicherweise bringt, und das ist das Ergebnis:

PS5 Originalmodell Digital Edition: 220 Euro

220 Euro PS5 Originalmodell Disc Edition: 285 Euro

285 Euro PS5 Slim Digital Edition: 260 Euro

260 Euro PS5 Slim Disc Edition: 320 Euro

Die Preise gelten jeweils für die Konsole inklusive des Strom- und HDMI-Kabels, ein DualSense-Controller wird extra je nach Zustand verrechnet.

Außerdem handelt es sich um die derzeitigen Standardpreise, zum Release der PS5 Pro kann es jedoch eine Aktion geben, bei der höhere Eintauschpreise für eure alten Geräte erzielt werden können. Sobald wir mehr darüber wissen, findet ihr dann ein Update im Artikel.

Die PS5 Pro im Ankündigungstrailer:

1:05 PS5 Pro wurde in einem ersten Trailer enthüllt: Neue Konsole mit Preis und Release-Datum vorgestellt

Wie viel bekommt ihr für eure PS5 Pro Gebrauchtplattformen wie Ebay und Co.?

Der Trade-In bei GameStop ist zwar eine bequeme Möglichkeit, eure Konsole loszuwerden, stellt ihr die Konsole aber auf Gebrauchtplattformen ein, dürfte deutlich mehr dabei herumkommen.

Wir haben dafür aktuelle Ebay-Verkäufe und Kleinanzeigenangebote analysiert und kommen (Stand: 13. September 2024) auf folgende Durchschnittwerte für PS5-Konsolen mit Originalverpackung und dem typischerweise im Karton liegenden Zubehör:

PS5 Originalmodell Digital Edition: 330 Euro

330 Euro PS5 Originalmodell Disc Edition: 380 Euro

380 Euro PS5 Slim Digital Edition: 340 Euro

340 Euro PS5 Slim Disc Edition: 410 Euro

Wohlgemerkt könnt ihr je nach Zustand, Restgarantie und Zubehördreingaben noch einmal höhere oder niedrigere Preise herausschlagen, die Zahlen dienen also eher der Orientierung. Zudem entsteht euch logischerweise ein Mehraufwand, wenn ihr euch um die Inserate und den Versand selbst kümmert.

Grundsätzlich könnt ihr aber auf diese Weise etwa 100 Euro mehr als beim Standardpreis bei GameStop herausholen.

So könnt ihr noch ein paar hundert Euro mehr herausholen: Unter Moddern sind PS5-Konsolen mit alten Firmwares gefragt, die sich durch einen Jailbreak modifizieren lassen. Habt ihr also noch eine Konsole mit der Systemsoftware-Version 4.51 oder niedriger bei euch stehen, dann könnt ihr in der Regel noch einmal 200 bis 300 Euro draufschlagen. Das Update wurde im März 2022 veröffentlicht, hattet ihr seitdem eure Konsole am Internet, ist es jedoch so gut wie ausgeschlossen, dass ihr noch darauf unterwegs seid.

Lohnt sich die PS5 Pro?

Die PS5 Pro bietet eine 45 Prozent höhere Leistung in den meisten Spielen und wirkt mit 300 bis 400 Euro Abzug dann doch etwas bezahlbarer als bei den veranschlagten 800 Euro. Was ihr dafür im Vergleich zu den bisherigen PS5-Modellen erhaltet, erfahrt ihr hier:

PS5 Pro vs. PS5 & PS5 Slim Was ist besser? Alle Unterschiede im Vergleich von Sebastian Zeitz

Dennoch ist der Anstieg beispielsweise im Vergleich zur PS4 Pro enorm happig und wie wir dazu stehen, haben wir in mehreren Kolumnen festgehalten:

Am 7. November steht die PS5 Pro dann aber in den Regalen und muss in Tests unter Beweis stellen, was sie denn auf dem Kasten hat. Vor allem PSSR und die deutlich gestiegene Ray-Tracing-Leistung könnten dabei für einige Überraschungen sorgen.

Und wir würden uns das auch wünschen, da niedrige Auflösungen und ruckelige Framerates vor allem in Ray-Tracing-Modi ein häufiger Kritikpunkt aktueller PS5-Spiele ist und wohl auch zukünftig abseits der Pro bleiben wird.

Werdet ihr eure PS5 verkaufen oder eintauschen, um auf der PS5 Pro zu zocken?