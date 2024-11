PS5 Pro vs. PS5 & PS5 Slim - Was ist besser? Alle Unterschiede im Vergleich

Was kann die neue PS5 Pro eigentlich, was die PS5 (Slim) nicht auf dem Kasten hat?

Sony bringt am 7. November 2024 mit der PS5 Pro wie schon mit der PS4 Pro eine überarbeitete Version einer Konsole heraus, die zwar einiges Neues bietet, aber im Kern zur gleichen Generation gehört. Wir schauen genauer hin und verraten euch, wo genau die Unterschiede zwischen der PS5 Pro und den bisherigen PS5-Modellen liegen und ob sich der deftige Aufpreis für das Power-Upgrade lohnt.

Alle Unterschiede in Kürze: Die PS5 Pro ist 45 Prozent schneller als die bisherigen PS5-Modelle

Bei Ray-Tracing-Effekten seien sogar 200 Prozent Performance-Boost möglich.

Die PS5 Pro wird die bisher teuerste PlayStation mit 800 Euro.

PS5 Pro kommt mit 2 Terabyte Speicherplatz statt 1 Terabyte bei der Slim.

Der KI-basierte PSSR-Skalierer sorgt für eine schärfere Bildausgabe.

Die PS5 Pro kommt ohne Disc-Variante.

Wi-Fi 7 als neuer WLAN-Standard ist mit an Bord.

PS5 Pro Game Boost sorgt für bessere Framerates und höhere Auflösungen.

Enhanced Image Quality erhöht die Auflösung bei ausgewählten PS4-Spielen.

Letztes Update am 07. November: Die PS5 Pro erscheint heute und wir konnten vorab bereits die neue Konsole testen. Wir haben hier einige wichtige fehlenden Infos hinzugefügt. Damit ihr noch besser entscheiden könnt, ob sich die Pro für euch lohnt, solltet ihr unseren Test lesen:

Alle Spezifikationen und Unterschiede in der Übersicht

PS5 Pro PS5 Slim PS5 Release 7. November 2024 November 2023 19. November 2020 Modellnummer(n) CFI-7000 CFI-2000 • CFI-1000

• CFI-1100

• CFI-1200 Erhältlich als • Digital Edition (ohne Laufwerk) • Disc-Edition (mit Laufwerk)

• Digital Edition (ohne Laufwerk) • Disc-Edition (mit Laufwerk)

• Digital Edition (ohne Laufwerk)

• nicht mehr im Handel Preis

(Zum Launch) • 800€ • 550€ (Disc)

• 450€ (Digital) • 500€ (Disc)

• 400€ (Digital) Abmessungen Vertikal

(H x B x T) • mit Disc-Laufwerk: 382 mm x 101 mm x 216 mm

• ohne Disc-Laufwerk: 382 mm x 89 mm x 216 mm • Disc: 358 x 96 x 216 mm

• Digital: 358 x 80 x 216 mm • Disc: 390 x 104 x 260 mm

• Digital: 390 x 96 x 260 mm Gewicht Digital: ca. 3,8 kg • Disc: 3,2 kg

• Digital: 2,6 kg • Disc: 3,9-4,5 kg

• Digital: 3,4-3,9 kg Fertigungsprozess 4nm TSMC (vermutlich) 6nm TSMC 7nm TSMC GPU • AMD RDNA 3.5 mit 60 Compute Units

• AMD RDNA 4-Ray-Tracing-Features RDNA 2 mit 36 Compute Units bei maximal 2,23 GHz RDNA 2 mit 36 Compute Units bei maximal 2,23 GHz CPU AMD Zen 2 mit 8 Kernen / 16 Threads bei voraussichtlich 3,85 GHz AMD Zen 2 mit 8 Kernen / 16 Threads bei maximal 3,5 GHz AMD Zen 2 mit 8 Kernen / 16 Threads bei maximal 3,5 GHz RAM 16 Gigabyte GDDR6 mit 448 GB/s Transfer

2 Gigabyte DDR 5 16 Gigabyte GDDR6 mit 448 GB/s Transfer KI-Upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nicht vorhanden nicht vorhanden Energieverbrauch

(Typisch in Spielen) unbekannt ~205 Watt 200 - 215 Watt Laufwerk modular modular fest verbaut bei Disc-Version SSD-Speicher 2.000 Gigabyte (1.761 GB voraussichtlich nutzbar) 1.000 Gigabyte (830 GB nutzbar) 825 GB (667 GB nutzbar) Anschlüsse (vorn) 2x USB-C (Gen unbekannt) 1x USB-C (2.0)

1x USB-C (3.1 Gen 2) 1x USB-A (2.0)

1x USB-C (3.1 Gen 2) Anschlüsse (hinten) unbekannt 2x USB-A (3.1 Gen 2)

1x LAN 2x USB-A (3.1 Gen 2)

1x LAN Standfuß optional erhältlich optional erhältlich mitgeliefert WLAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 HDMI 2.1 2.1 2.1

Wollt ihr mehr Details zur Konsole erfahren, dann kommt ihr hier zu den einzelnen Kategorien:

Preis – Wie viel mehr muss ich für die PS5 Pro bezahlen?

PS5 Pro : 800 Euro

: 800 Euro Normale PS5 (nach Preisanpassung): 450 Euro (Digital), 550 (Disc)

450 Euro (Digital), 550 (Disc) PS5 Slim: 450 Euro (Digital), 550 (Disc)

Für die PS5 Pro müsst ihr tief in die Tasche greifen, 350 Euro Aufpreis werden im Vergleich zur ähnlich ausgestatteten, aber leistungsschwächeren PS5 Slim in der Digital Edition fällig.

Wollt ihr noch das 'Standardzubehör' in Form eines Standfußes und eines 4K-Blu-ray-Laufwerks dazukaufen, kommt ihr auf saftige 950 Euro.

Und den Standuß solltet ihr bei der PS5 Pro nicht außer Acht lassen: Die PS5 Slim ohne Laufwerk steht bereits ein wenig wackelig, da ihr ohne Blu-ray-Player die Standfläche fehlt.

Da die PS5 Pro genauso schmal sein soll, gehen wir auch hier davon aus, dass ihr besser einen Standfuß verwenden solltet oder sie standardmäßig hinlegt.

Abmessungen und Gewicht – Wie groß und schwer ist die PS5 Pro?

PS5 Pro mit Disc-Laufwerk: 382 mm x 100 x 216 mm (vermutlich)

382 mm x 100 x 216 mm (vermutlich) PS5 Pro ohne Disc-Laufwerk: 382 mm x 88 mm x 216 mm (vermutlich)

382 mm x 88 mm x 216 mm (vermutlich) Normale PS5 mit Disc-Laufwerk: 390 x 104 x 260 mm (H x B x T) bei 3,9 bis 4,5 kg

390 x 104 x 260 mm (H x B x T) bei 3,9 bis 4,5 kg Normale PS5 Digital: 390 x 96 x 260 mm (H x B x T) bei 3,4 bis 3,9 kg

390 x 96 x 260 mm (H x B x T) bei 3,4 bis 3,9 kg PS5 Slim mit Disc-Laufwerk: 358 x 96 x 216 mm (H x B x T) bei 3,2 kg

358 x 96 x 216 mm (H x B x T) bei 3,2 kg PS5 Slim Digital: 358 x 80 x 216 mm (H x B x T) bei 2,6 kg

Zur PS5 Pro wissen wir im Hinblick auf Abmessungen und Gewicht leider noch nicht so viel, Sony hat lediglich angekündigt, dass sie in etwa so hoch wie die originale PS5 ist, das wären dann 39 Zentimeter. Außerdem soll sie so schmall sein wie das Slim-Modell, das kommt auf gerade einmal 8 Zentimeter ohne Laufwerk.

Wir haben anhand von Fotos sowie Sony-Renderings das virtuelle Maßband angelegt und kommen auf ein paar kleinere Abweichungen:

Design – Was ändert sich am Look?

Die PS5 Pro erinnert sehr stark an das Design der PS5 Slim, so sind die Seitenplatten auch wieder zweigeteilt. Um die Modelle aber direkt unterscheiden zu können, hat die PS5 Pro gleich drei gerippte Streifen zwischen den Seitenplatten.

Der "Kragen" der Konsole scheint auch wieder etwas mehr abgerundet zu sein, als noch beim ersten Modell, und durch die ähnliche Höhe ist die Silhoutte der Pro wieder näher am Original.

Im Video könnt ihr euch die neue PS5 Pro anschauen:

Wer auf ein gänzlich neues Design gehofft hat, wird leider enttäuscht. Auch die PS5 Pro bleibt weiterhin ein weißer Türstopper im XL-Format, den ihr irgendwie in euer Wohnzimmer integrieren müsst.

Speicher – Bietet die PS5 Pro mehr Speicherplatz?

PS5 Pro : 2.000 GB (1.761 GB voraussichtlich nutzbar)

: 2.000 GB (1.761 GB voraussichtlich nutzbar) PS5 Slim: 1.000 GB (830 GB nutzbar)

1.000 GB (830 GB nutzbar) Normale PS5: 825 GB (667 GB nutzbar)

Die PS5 Pro erhält ein Upgrade auf 2 Terabyte, was wahrscheinlich dem Fehlen eines Disc-Laufwerks und größeren PS5 Pro-Patches geschuldet ist. Aufgrund eines groß angelegten System-Chaches und Umrechnungsdifferenzen gehen wir von 1.761 Gigabyte verfügbaren Speicher aus.

Warum ihr weniger Gigabyte trotz der beworbenen Anzahl nutzen könnt, haben wir hier erklärt:

Performance – Welche Vorteile bringt mir die PS5 Pro?

GPU – So stark soll die Grafik-Power der PS5 Pro sein

PS5 Pro : RDNA 3.5 mit RDNA 4-Ray-Tracing-Features mit 60 Compute Units

: RDNA 3.5 mit RDNA 4-Ray-Tracing-Features mit 60 Compute Units PS5 (Slim): RDNA 2 mit 36 Compute Units

Sony sprach auf der PS5 Pro-Ankündigung von einem insgesamten Performance-Upgrade von 45 Prozent in klassischen Render-Aufgaben, bei der präzisen Lichtstrahlenkalkulation sollen es 200 Prozent werden.

Was bedeutet das in der Praxis? Viele Spielen sollen durch den Zuwachs in ihren 4K-30 fps-Qualitätsmodi auf 60 fps kommen, denkbar wären außerden 120 fps statt 60 fps in bisherigen Leistungsmodi.

Außerdem könnte die zusätzliche Power auch für schärfere Auflösungen oder zusätzliche Grafik-Effekte genutzt werden, insbesondere beim Ray-Tracing für korrekte Spiegelungen, dynamische Schatten und glaubwürdige Lichtstimmungen.

Solche Szenen wie in Hogwarts Legacy mit exakten Ray-Tracing-Spiegelungen sollen auf der PS5 Pro viel besser laufen.

CPU – Beim Prozessor gibt es wohl kein großes Upgrade

PS5 Pro : Zen 2 mit 3,85 Gigahertz Takt (voraussichtlich)

: Zen 2 mit 3,85 Gigahertz Takt (voraussichtlich) PS5 (Slim): Zen 2 mit 3,5 Gigahertz Takt

Beim Prozessor gibt es aller Voraussicht nach kein Architektur-Upgrade, es bleibt wohl bei Zen 2. Lediglich der Takt steigt leicht an, ein paar mehr Prozent sollten also drin sein, aus Kompatibilitätsgründen gibt es aber keine größere Steigerung.

Und das könnte sich auf Dauer als Flaschenhals für einige Spiele herausstellen, sofern sie Prozessor-lastig programmiert wurden. Darunter fallen aktuell etwa Baldur's Gate 3 mit seinen Physikeffekten oder Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit seinen zig-hunderten Gegnern.

Space Marine 2 ist eines der aktuellsten Beispiele für die schwache CPU-Power der Konsolen. Der Shooter kann bei vielen gleichzeitig berechneten Gegnern auf bis zu 25 fps im 60 fps-Modus droppen.

Der Schritt wird aber womöglich aus Kompatibilitätsgründen unternommen, damit die PS6 dann künftig in PS5 Pro-optimierten Spielen nicht noch weiter an der Gigahertz-Schraube drehen muss.

PSSR – Was kann der PS5 Pro-Upscaler?

PS5 Pro : PSSR vorhanden dank KI-basierter Hardware

: PSSR vorhanden dank KI-basierter Hardware PS5 (Slim): PSSR nicht vorhanden

PlayStation Spectral Super Resolution kurz PSSR ist DIE Geheimwaffe der PS5 Pro und der Konsole exklusiv vorbehalten, da dafür zusätzliche Hardware notwendig ist. Die neuen Komponenten erledigen KI-gestützte Kalkulationen zur Skalierung eines in einer niedrigen Auflösung gerenderten Frames.

Aus einem 1080p-Bild kann somit zum Beispiel eine 4K-Ausgabe generiert werden, die täuschend nah an einem echten 4K-Bild liegt. Hier seht ihr zum Beispiel den Unterschied bei The Last of Us Part 2 Remastered, ein mal im Leistungsmodus auf der PS5 und ein Mal auf der PS5 Pro:

Rechts bei der PS5 Pro-Fassung bleiben durch PSSR mehr Details erhalten als auf der OG-PS5.

Außerdem könnte die Technik für bessere Effekte oder eine höhere Framerate ohne offensichtlichen Schärfeverlust verwendet werden. Zumindest aber dürfte sie das weiter verbreitete, in niedrigen Auflösung jedoch enorm verwaschene FSR von AMD ablösen.

Wollt ihr mehr darüber erfahren, wie PSSR funktioniert, findet ihr hier eine Zusammenfassung:

Kompatibilität – Welche Spiele funktionieren mit der PS5 Pro und welches Zubehör ist mit ihr kompatibel?

Die PS5 Pro ist mit allen Spielen der PS4- und PS5-Generationen kompatibel, genau wie mit sämtlichem Zubehör, also zum Beispiel dem DualSense Edge, der PS VR2 und den PULSE-Headsets. Drittherstellerprodukte sind aufgrund einer sehr ähnlichen Systemsoftware ebenfalls kompatibel.

Laufen alle meine Spiele mit der PS5 Pro besser?

Wie schon bei der PS4 Pro bekommt auch die PS5 Pro einen sogenannten 'Game Boost'. Der sorgt dafür, dass Spiele ohne Anpassungen per Patch besser laufen, sofern diese noch nicht ihre maximalen Framerates und Auflösungen auf der originalen PS5 erzielt haben.

Enhanced Image Quality: Ausgewählte PS4-Spiele sollen per Patch einen Auflösungs-Boost erhalten. Ob das so wie bei Xbox One X- und Xbox Series X|S-optimierten Spielen per Code-Änderung oder PSSR funktioniert, ist nicht bekannt.

PS5 Pro-Label: Es wird auch PS5-Spiele geben, die Patches für eine bessere Grafik oder höhere Framerates und damit ein zusätzliches Label im PSN-Store erhalten werden.

Welche das sind, erfahrt ihr hier, außerdem erklären wir mehr zu den Label-Voraussetzungen:

Exklusive Spiele – Wird es Titel geben, die nur auf der PS5 Pro laufen?

Sony fokussiert sich bei der PS5 Pro vor allem darauf, die Spielerfahrung bei PS5-Titeln zu verbessern, ohne große technische Kompromisse einzugehen. Die Basis-PS5 bleibt jedoch der Richtfaden für alle künftigen PlayStation-Spiele, exklusive Pro-Titel wird es also nicht geben und die Konsole wird auch nicht als neuer Leistungsstandard etabliert.

WLAN – Wie schnell ist das drahtlose Internet?

PS5 Pro : Wi-Fi 7

: Wi-Fi 7 PS5 (Slim): Wi-Fi 6

Die PS5 Pro ist die erste Konsole mit dem neuen Drahtlosstandard 'Wi-Fi 7'. Dieser erhöht die Datenübertragungsraten auf bis zu 46 Gigabit pro Sekunde, in der Praxis liegt die reell erzielte Leistung aber eher niedriger.

Im neuen 6 Gigahertz-Frequenzband zum Beispiel bei etwa 23 Gigabit pro Sekunde.

Das 6 Gigahertz-Frequenzband ist dann auch der größte Vorteil im Vergleich zu Wi-Fi 6 mit 5 Gigahertz in der PS5 – die von eurem Router und der PS5 Pro genutzten Frequenzen sind weniger durch andere Geräte belastet. Das Equipment für Wi-Fi 7 ist allerdings noch immens teuer.

Fazit – Welche Konsole soll es denn nun sein?

Die PS5 Pro ist aller Voraussicht nach die weitaus stärkere PS5-Version aufgrund der verbesserten Grafikarchitektur und der randvoll mit Compute Units vollgestopften GPU. Außerdem dürfte PSSR für viel schärfere Spiele trotz niedriger Auflösung sorgen.

Etliche Titel in der jüngeren Vergangenheit wie Star Wars Outlaws oder Alan Wake 2 waren in der Hinsicht arg verwaschen, da AMDs hauseigene FSR-Technik dann doch zu limitiert zu sein scheint.

Auf der anderen Seite steht der enorm hoch angesetzte Anschaffungspreis, der mit einem Disc-Laufwerk und einem Standfuß sogar noch weiter ansteigt.

Es ist also ganz klar: Die PS5 Pro ist ein Luxusprodukt für Enthusiasten mit reichlich Gaming-Budget. Alle anderen fahren mit der PS5 Slim jedoch nicht verkehrt, die bleibt ohnehin die Basis für die meisten Spiele.

