'Der Preis hat keine negativen Auswirkungen': Sony-Chef sagt, dass die PS5 Pro sich gut verkauft - sogar besser als die PS4 Pro

Bei den Verkäufen performt die PS5 Pro laut Sony trotz des Preises richtig gut.

Viele von euch werden vermutlich erwartet haben, dass Sony aufgrund des hohen Verkaufspreises der PS5 Pro bei den Absätzen ganz schöne Einschnitte hinnehmen muss. Es scheint aber genau das Gegenteil der Fall zu sein: Sie verkauft sich ziemlich gut und kann sogar die PS4 Pro übertrumpfen. Das meint zumindest der Finanz-Chef von Sony.

Im Quartalsabschlussbericht für Q2 2024 hat sich Sony nicht nur zu den Spieleplänen für die kommenden Jahre geäußert, der Chief Finance Officer (CFO) Horoki Totoki verlor auch ein paar Worte zur kürzlich erschienen PS5 Pro.

Demnach glaube er laut des japanischen Industrie-Insiders Genki_JPN, dass der vielkommentierte Preis keine Auswirkungen auf die Verkäufe habe:

Sony President, COO and CFO Hiroki Totoki says the PS5 Pro pricing has not had a negative impact and that it is aimed at hardcore users #PS5Pro



"Hardcore users are the target of this hardware"



"In terms of the pricing many people made different comments on that, but pricing on… pic.twitter.com/jTs2UYtVez