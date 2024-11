Sony verspricht Ende der Singleplayer-Flaute: Ab 2025 sollen wir jedes Jahr große Singleplayer-Spiele für die PS5 bekommen

Ghost of Yōtei zählt zu den Kandidaten, die Sonys Singleplayer-Flaute beenden könnten.

2023 hat Sony seine große Live Service-Offensive vorgestellt, die uns in den nächsten Jahren mit mindestens 12 großen Multiplayer-Spielen versorgen sollte. Das dieser Plan nicht ganz aufgeht, hat nicht zuletzt der Flop von Concord gezeigt.

Aber Sony gibt nicht auf und hält an dem Plan fest, verstärkt auf diese Spiele-Form zu setzen. Allerdings nicht nur und das sind gute Neuigkeiten für alle Singleplayer-Fans, die sich schon Sorgen machen. Ab dem nächsten Finanzjahr soll jedes Jahr nämlich mindestens ein großer Singleplayer-Titel für die PS5 kommen.

Sony plant, jedes Jahr ab 2025 ein "großes Singleplayer-Spiel" für die PS5 zu veröffentlichen

Wer 2024 auf Singleplayer-Blockbuster aus dem Hause Sony gewartet hat, wurde womöglich enttäuscht. Es gab zwar mit Astro Bot einen echten Kritiker-Liebling, der auch bei Fans gut ankam, aber das ist natürlich ein anderes Kaliber als God of War, The Last of Us oder Horizon Forbidden West. Einige Third Party-Hits gab es, aber eben nur wenig Exklusiv-Futter von den Sony-Studios.

Aber keine Sorge, das geht nicht so weiter: Wie Sonys Finanz- und IR-Chef Sadahiko Hayakawa bei einem Investoren-Call erklärt hat, will der Konzern ab nächstem Jahr wieder regelmäßig große Singleplayer-Blockbuster raushauen (via: IGN). Und zwar jedes Jahr, mindestens einen. Bis zum Ende des Jahres 2024 erscheint allerdings nichts dergleichen mehr.

3:07 Ghost of Yotei - Das Ghost of Tsushima-Sequel wurde auf der State of Play enthüllt

Welche Titel könnten das sein, was wurde für die PS5 schon angekündigt?

Falls ihr euch jetzt fragt, welche Titel uns in den nächsten Jahren für die PS5 erwarten, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Es gibt eine ganze Menge, von denen wir schon wissen. Die Zukunft sieht ziemlich rosig aus für Singleplayer-Fans und PS5-Besitzer*innen.

2025 sollen mindestens 2 Blockbuster kommen: Ghost of Yōtei soll irgendwann 2025 erscheinen. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Release-Termin für den Ghost of Tsushima-Nachfolger, aber wir sind zuversichtlich, dass es mit der Veröffentlichung nächstes Jahr klappt. Außerdem wartet da natürlich auch noch Death Stranding 2: On the Beach, das ebenfalls 2025 erscheinen soll.

Weiter weg, aber ebenfalls angekündigt oder zumindest bekannt sind die folgenden PS5-Titel, die dann 2026 und darüber hinaus erscheinen könnten:

Wolverine von Insomniac

von Insomniac God of War-Entwickler Sony Santa Monica arbeitet an einem neuen Spiel.

arbeitet an einem neuen Spiel. Guerrilla Games bringen sicher irgendwann den dritten Horizon-Teil, das kann aber noch dauern .

bringen sicher irgendwann den dritten Horizon-Teil, . Das The Last of Us-Studio Naughty Dog entwickelt aktuell sogar gleich mehrere Singleplayer-Titel.

entwickelt aktuell sogar gleich mehrere Singleplayer-Titel. Die Days Gone-Macher von den Bend Studios werkeln an einem neuen Spiel.

werkeln an einem neuen Spiel. Returnal-Entwicklerstudio Hausmarque dreht ebenfalls keine Däumchen.

dreht ebenfalls keine Däumchen. Bluepoint Games arbeiten auch an einem neuen Titel, der Singleplayer sein dürfte.

arbeiten auch an einem neuen Titel, der Singleplayer sein dürfte. Dasselbe gilt auch für die Menschen beim Firesprite -Studio.

-Studio. Last, but not least arbeitet Team Asobi (Astro Bot) mit Sicherheit auch schon an einem neuen Spiel.

Und was ist mit den Multiplayer-Spielen? Keine Angst, ihr dürftet die nächsten Jahre auch auf eure Kosten kommen, wenn ihr den Singleplayer-Titeln nicht so viel abgewinnen könnt. Immerhin erwartet uns immer noch das Horizon-Multiplayer-Spiel von Guerrilla Games, Bungies Marathon und Havens Fairgame$. Alle drei Titel befinden sich zumindest offiziell immer noch in der Entwicklung.

